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Deniz subayını canlandıracak

42 dakika önce

Söz, Güneşi Beklerken gibi dizilerin senaristliğini yapan aynı zamanda Kelebeğin Rüyası ve Deliha 2 gibi filmlerde oyuncu olarak yer alan Aksel Bonfil, 'Benim Tatlı Yalanım' dizisiyle sevenleriyle buluşacak.

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Söz, Güneşi Beklerken gibi dizilerin senaristliğini yapan aynı zamanda Kelebeğin Rüyası ve Deliha 2 gibi filmlerde oyuncu olarak yer alan Aksel Bonfil, 'Benim Tatlı Yalanım' dizisiyle sevenleriyle buluşacak. Senaristliğini Murat Taşkent, Cenk Boğatur ve Deniz Dargı'nın yaptığı yapımda yer alacak olan başarılı oyuncu, dizide Tolga isimli bir deniz subayını canlandıracak.
Güneşi Beklerken, Taşkent, Deliha, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:34 
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