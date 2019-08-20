Deniz subayını canlandıracak
42 dakika önce
Söz, Güneşi Beklerken gibi dizilerin senaristliğini yapan aynı zamanda Kelebeğin Rüyası ve Deliha 2 gibi filmlerde oyuncu olarak yer alan Aksel Bonfil, 'Benim Tatlı Yalanım' dizisiyle sevenleriyle buluşacak.
Söz, Güneşi Beklerken
gibi dizilerin senaristliğini yapan aynı zamanda Kelebeğin Rüyası ve Deliha
2 gibi filmlerde oyuncu olarak yer alan Aksel Bonfil, 'Benim Tatlı Yalanım' dizisiyle sevenleriyle buluşacak. Senaristliğini Murat Taşkent
, Cenk Boğatur ve Deniz Dargı'nın yaptığı yapımda yer alacak olan başarılı oyuncu, dizide Tolga isimli bir deniz subayını canlandıracak.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:34
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