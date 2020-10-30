Tsunami nedeniyle büyük hasar oluşan Sığacık'ta ekiplerin çalışması sürüyor - Son Dakika

Tsunami nedeniyle büyük hasar oluşan Sığacık'ta ekiplerin çalışması sürüyor

30.10.2020 22:57
Tsunami nedeniyle büyük hasar oluşan Sığacık'ta ekiplerin çalışması sürüyor, System.String[]

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından deniz sularının yükselmesiyle tsunaminin oluştuğu Sığacık'ta dükkanlar ve araçlarda hasar meydana geldi.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından deniz sularının yükselmesiyle tsunaminin oluştuğu Sığacık'ta dükkanlar ve araçlarda hasar meydana geldi. Ekipler, temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD verilerine göre; Seferihisar açıklarında saat 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından deniz sularının yükselmesiyle oluşan tsunami ile Sığacık Mahallesi göle dönüştü. Yaklaşık 1.5 metreyi bulan sular nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı, sele kapılan Fatma Erçetin de (86) boğuldu. Suların çekilmesinin ardından bölgede elektrikler kesilirken, birçok dükkan kullanılamaz hale geldi. Tsunami nedeniyle birçok araç da sürüklendi. Depremin ardından bölgeye Kızılay, AFAD, UMKE, itfaiye, AKS 110 ekipleri sevk edilirken, temizleme çalışmaları da devam ediyor.

Yükselen deniz suyu nedeniyle otomobili zarar gören Murat Acargül (50), "Arabamı çarşıya park etmiştim. Depremden yaklaşık yarım saat sonra büyük bir panik oluştu. Yatların birbirlerine vurma sesini duyduktan sonra sular bir metre yükseldi ve arabaları kibrit gibi savurdu. Sular çekildikten 5 dakika sonra daha şiddetli olarak geldi. Kaleiçi'nde her yer su içinde kaldı" dedi.'HASAR ÇOK BÜYÜK'Sığacık Mahalle Muhtarı Yaşar Keleş de hasarın fazla olduğunu belirterek, "Depremden sonra deniz çekildi ve top sahası gibi oldu. Bizler de insanlara uzaklaşmaları gerektiğini söyledik. Kaçan kaçtı, kaçmayan etkilendi. Dışarıda kalan insanları sahibi olduğumuz kafeye soktuk. Mahallemizde hasar çok büyük. Maalesef bir de can kaybımız var. Tekneler, arabalar, dükkanlar ve Kaleiçi çok hasar gördü" diye konuştu.Bölgede fırın işleten Talat Tokdil, "Depremde limanın karşısındaki fırınımda çalışıyordum. Aşırı bir gürültüyle geldim. İlk anda 8-10 kişi dışarıya çıkıp bekledik. Yaklaşık yarım saat sonra sular yükseldi. Her yer balçık ve çamur oldu. Sandalye ve masalarımız da kullanılamaz halde. Maddi zararımız var. Buzdolaplarımızın motorları büyük ihtimalle yanmıştır. Allah beterinden saklasın" dedi.'22 YILDIR BURADAYIM BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Sığacık'ta oturan Mustafa Kılınç ise yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım etmek için dolaştıklarını belirterek, "22 yıldır buradayım ve daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Çocukluğumun geçtiği yeri böyle görünce çok üzüldüm. Birçok iş yeri sahibi yazın kazandığı parayı buraya harcayacak. Biz de yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek için dolaşıyoruz" diye konuştu.


Tsunami nedeniyle büyük hasar oluşan Sığacık'ta ekiplerin çalışması sürüyor
Tsunami nedeniyle büyük hasar oluşan Sığacık'ta ekiplerin çalışması sürüyor
Tsunami nedeniyle büyük hasar oluşan Sığacık'ta ekiplerin çalışması sürüyor
Tsunami nedeniyle büyük hasar oluşan Sığacık'ta ekiplerin çalışması sürüyor
Tsunami nedeniyle büyük hasar oluşan Sığacık'ta ekiplerin çalışması sürüyor
Tsunami nedeniyle büyük hasar oluşan Sığacık'ta ekiplerin çalışması sürüyor
Tsunami nedeniyle büyük hasar oluşan Sığacık'ta ekiplerin çalışması sürüyor

Seferihisar, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tsunami nedeniyle büyük hasar oluşan Sığacık'ta ekiplerin çalışması sürüyor - Son Dakika


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