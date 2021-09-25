Üye Girişi
Deniz süngerlerinden elde edilen bakterilerin salgısı antibakteriyel özellikli ürünlerde kullanılabilecek - Son Dakika

Deniz süngerlerinden elde edilen bakterilerin salgısı antibakteriyel özellikli ürünlerde kullanılabilecek

25.09.2021 10:27
Deniz süngerlerinden elde edilen bakterilerin salgısı antibakteriyel özellikli ürünlerde kullanılabilecek, System.String[]

İSTANBUL Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi'nde Prof. Dr. Gülşen Altuğ'un yürüttüğü çalışma ile denizdeki süngerlerin üzerinde yaşayan bakterilerin bu canlıları düşmanlarından korumak için saldığı salgının antibakteriyel ürünlere dönüşümü ile insanlığa yararlı kullanılabilmesi...

İSTANBUL Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi'nde Prof. Dr. Gülşen Altuğ'un yürüttüğü çalışma ile denizdeki süngerlerin üzerinde yaşayan bakterilerin bu canlıları düşmanlarından korumak için saldığı salgının antibakteriyel ürünlere dönüşümü ile insanlığa yararlı kullanılabilmesi konusunda patent alındı. Prof. Dr. Gülşen Altuğ, "Bunlar; antibakteriyel amaçlı kullanılabilecek yüzey temizliğinden tıbbi malzemelerin temizliğine kadar farklı ürünlerin bileşeni ve ham maddesi olabilir. Çok fazla kullanım alanları var. Buna yönelik bir adımı atarak, patentini almış olduk" dedi.

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ, denizlerin turizm ve balıkçılık yanında özenle korunması gereken kıymetli kaynakları barındıran bir değer olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Altuğ, denizlerde insanlığın yararına sunulmayı bekleyen saklı fırsatlar olduğunu, deniz bakterileri açısından sürdürdükleri çalışmalarda denizlerde bakteriyolojik riskleri ortaya koyan araştırmalar yaparken aynı zamanda faydalı bakterilerin olduğunu ve bunları nasıl fırsata dönüştürebilecekleri üzerinde durduklarını belirtti. Altuğ, Ar-Ge çalışmaları ile ürettikleri verilerin faydaya yönelik kullanımını kanıtladıkları konuların hayata geçirebilmesi için fikri hakların korunması anlamında patent başvuruları yaptıklarını hatırlattı. Prof. Dr. Altuğ, deniz diplerinde hareketsiz yaşam süren ve 'yalnız canlılar' olarak nitelendirilen süngerlerin üzerindeki bakterilerin, süngerlerden beslenirken bir taraftan da salgıları ile onları düşmanlarından koruduklarını göz önüne alarak bu avantajın antibakteriyel ürünlere dönüşümü ile çevre, tarım, sağlık alanlarında patent başvuruları bulunduklarını anlattı. Prof. Dr. Gülşen Altuğ, şunları söyledi:

'SÜNGER ÜZERİNDEKİ BAKTERİLER, ZARARLI BAKTERİLERİ ÖNLÜYOR'

"Başvurularımızdan bir tanesi yakın zamanda tescillendi. Denizlerdeki süngerler, dip yaşamlarında yalnız canlı olarak savunmaya muhtaçlar. Aynı zamanda bütün tehlikelere açıklar. Buna rağmen üzerlerinde barındırdıkları bakteriler aracılığı ile kendilerine bir savunma mekanizması kuruyorlar. Bakteriler ile süngerler ortak bir yaşam içindeler. Bakteriler, süngerleri korumak için bazı metabolik bileşikler salgılıyor. Buraya kadar olanı normal bir doğa olayı. Bizim için merak- heyecan uyandırıcı ve insanlığın faydasına sunulmak için fırsat olarak gördüğümüz kısım ise, bu metabolik bileşiklerin yani; süngerlerin üzerinde gördüğümüz bakterilerin süngerleri korumak için salgılamış olduğu metabolik bileşiklerin aynı zamanda anti bakteriyel, antitümoral (tümör engelleyici), antifungal (mantar önleyici), antiviral (virüs öldürücü), zararlı bakterileri engelleyici özelliklerinin olması. Antibakteriyel açıdan değerlendirdiğimiz bu çalışma bize aslında yararlı bir bakteri ile zararlı bir bakterinin varlığını engelleme yöntemi sunuyor. Dünyada bu konuda yapılan çalışmalar deniz canlılarının yeni biyoaktif bileşiklerin eldesi için önemli kaynaklar olarak görüldüğünü gösteriyor. Gelişmiş ülkeler biyoteknolojik çalışmalara bu nedenle Ar - Ge önceliği veriyor. Şu anda endüstri 4.0 çağındayız. Ülkemizin sahip olduğu deniz canlı kaynaklarının 'Mavi büyüme' dediğimiz ekonomik kullanım alanında hak ettiği değeri bulabilmesi için daha çok çalışmamız gerekiyor. Denizde şu ana kadar petrol, doğalgaz gibi kaynakların olduğunu biliyoruz. Ama bunun yanı sıra deniz mikroorganizmalarının çevre dostu yöntemlerle faydaya dönüşmesini sağlayacak çok farklı hammadde kaynaklarımız denizin dibinde barınıyor."

'BU BAKTERİLER TEMİZLİĞİN HAMMADDESİ OLABİLİR'Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ, yaptıkları çalışma ile süngerlerin üzerinden elde ettikleri bakterilerin antibakteriyel bileşik elde etme yöntemini ve bununla hangi ürünlerde nasıl fayda sağlayabileceklerini ortaya koyduklarını anlattı. Prof.Dr. Altuğ, "Bunlar; antibakteriyel amaçlı kullanılabilecek yüzey temizliğinden tıbbi malzemelerin temizliğine kadar farklı ürünlerin bileşeni ve ham maddesi olabilir. Çok fazla kullanım alanları var. Buna yönelik bir adımı atarak, patentini almış olduk. Bakterileri bir sefer süngerlerden izole ederek bu bakterileri laboratuvarda çoğaltıp o bakterilerin üzerinde çalışıyoruz. Bakterilerin özütleri bize hangi metabolitlerin olduğunu gösterirken bakterileri stoklayarak ürün amaçlı kullanıma hazırlıyoruz. Bu yöntemi kullanmamız için süngerlere zarar vermemiz veya onları avlamamız gerekmiyor" dedi.Patenti alınan çalışmanın ticari ürünler haline getirilmesi konusunda mali ve idari sürecin İÜ Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığı ile devam ettiği belirtildi.


Deniz süngerlerinden elde edilen bakterilerin salgısı antibakteriyel özellikli ürünlerde kullanılabilecek
Deniz süngerlerinden elde edilen bakterilerin salgısı antibakteriyel özellikli ürünlerde kullanılabilecek
Deniz süngerlerinden elde edilen bakterilerin salgısı antibakteriyel özellikli ürünlerde kullanılabilecek
Deniz süngerlerinden elde edilen bakterilerin salgısı antibakteriyel özellikli ürünlerde kullanılabilecek
Deniz süngerlerinden elde edilen bakterilerin salgısı antibakteriyel özellikli ürünlerde kullanılabilecek
Deniz süngerlerinden elde edilen bakterilerin salgısı antibakteriyel özellikli ürünlerde kullanılabilecek
Deniz süngerlerinden elde edilen bakterilerin salgısı antibakteriyel özellikli ürünlerde kullanılabilecek
Deniz süngerlerinden elde edilen bakterilerin salgısı antibakteriyel özellikli ürünlerde kullanılabilecek
Deniz süngerlerinden elde edilen bakterilerin salgısı antibakteriyel özellikli ürünlerde kullanılabilecek

Öğretim Üyesi, Turizm, Patent, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deniz süngerlerinden elde edilen bakterilerin salgısı antibakteriyel özellikli ürünlerde kullanılabilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, 10:47 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı isyan etti: Sözlerimizin bir değeri olmalı 10:16 BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı isyan etti: Sözlerimizin bir değeri olmalı Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu 10:10 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu
''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı kapattı! Komşuları isyanda: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi 10:02 ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı kapattı! Komşuları isyanda: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi 09:07 ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı 08:54 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı
Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı 00:43 Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti 21:30 Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:46 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli
10:44 Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi
10:14 Yıllarca istismar edilen Dilek'in anlattıkları dehşete düşürdü: Ailem, inşaat malzemesi ve balık karşılığında beni sattı
10:12 Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim
10:11 Oğluna işitme cihazı almak isteyen çaresiz baba, sosyal medya dolandırıcılarına yem oldu: Çaresisiz
10:09 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu
10:08 Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti
09:06 ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi
08:45 Son Dakika! İstanbul Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı
08:44 Kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar gönderen avukattan olay olan savunma: Rızaları vardı ve hoşnutlardı
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi         
10:45
Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim         
10:13
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika! İstanbul Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı Son Dakika! İstanbul Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı         
08:45
Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz Akşener partisinin anketlerdeki oy oranını verdi: 9 anketin ortalamasına göre yüzde 16 görünüyoruz         
22:40
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı         
18:04
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü         
15:39
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 10:53:48. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz süngerlerinden elde edilen bakterilerin salgısı antibakteriyel özellikli ürünlerde kullanılabilecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement