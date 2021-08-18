Deniz Süpürgesi Bodrum sahillerini temizleyecek - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet yaşayan bölgelere elini uzatmaya devam ediyor. Yangın felaketinin yaşandığı Antalya'ya giden itfaiye ekipleri burada büyük bir özveri ile çalışarak yangının söndürülmesine katkı sunmuştu. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine de iş makineleri gönderen Büyükşehir, bu kez de Bodrum için seferber oldu.

DEVLET KURUMLARI DENİZİ TEMİZLEMEK İÇİN SEFERBER OLDU

Günler süren yangınların söndürülmesinin ardından yaraları sarma çalışmalarına başlandı. Bir yandan afetin boyutları ortaya çıkarılırken diğer yandan da temizlik çalışmalarına devam ediliyor. Yangınlar sonucunda ortaya çıkan partiküller ve molozlar bölgede deniz kirliliğine yol açarken tüm devlet kurumları bir kez daha seferber oldu.

DENİZ SÜPÜRGESİ'YLE TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi'ni (Deniz Süpürgesi) temizlik çalışmalarına destek verilmesi amacıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderdi. Gelen talep üzerine Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce bölgeye gönderilen Deniz Süpürgesi, denizin temizlenmesinin ardından Kocaeli'ye geri dönecek.

BOZKURT'TA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaralarını silmek için hemen harekete geçerek bölgeye iş makineleri göndermişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, ilçede görev yapmak üzere beş iş makinesini bölgeye ulaştırmıştı. İzmit Solaklar Şantiyesi'nden yola çıkan ekiplere İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ve Gölcük Belediyelerinden birer iş makinesi de katılmıştı.

ANTALYA'DAKİ YANGINA 16 KİŞİ GÖNDERİLDİ

Kocaeli İtfaiyesi de 4 araç ve 16 personelden oluşan ekibini Antalya'ya uğurlamış, ekipler, istenilen noktalara nakledilerek yangın söndürme çalışmalarına destek vermişti.