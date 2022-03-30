Deniz suyu çekildi... Sular altında kalan kayalıklar gün yüzüne çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Deniz suyu çekildi... Sular altında kalan kayalıklar gün yüzüne çıktı

30.03.2022 16:54

Deniz suyu çekildi.

Deniz suyu çekildi... Sular altında kalan kayalıklar gün yüzüne çıktı

Doğa olayı havadan görüntülendi

ANTALYA - Alanya'nın Kestel ve Mahmutlar Mahallelerinde deniz suyu çekilince su altında kalan kayalıklar ortaya çıktı.

Alanya'nın Kestel ve Mahmutlar Mahallelerinde bulunan sahillerde yer yer 5 ile 10 metre arasında çekilme yaşandı. Su altında kalan kayalıklar çekilmeyle birlikte gün yüzüne çıktı. Mahmutlar sahilinde esnaflık yapan Mustafa Karakaya, "Yaklaşık 5-10 metre bir çekilme var. Bizde bu durumdan tedirgin olup, yetkililer ile paylaştık. Nasıl olduğuna dair henüz bir fikrimiz yok. Haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla ege kıyılarında da bir çekilme varmış. Şimdi Akdeniz kıyılarında devam ediyormuş. Aslında yılın belirli zamanlarında biraz çekilme oluyordu ama bu yıl biraz daha fazla" dedi.

"Doğal olan bir şey ama ilk defa bu kadar çekiliyor"

Mahalle sakinlerinden Ali Yelken, "Yıllardır buradayım. Hemen hemen her gün sahile gelirim. Suyun çekilmesi dikkatimi çekti. Daha önce bu kadar olmamıştı. Doğal olan bir şey ama ilk defa bu kadar çekiliyor. Hemen hemen 10 metre belki daha fazla çekilme var. Uzmanlar normal olduğunu söylüyor. İnşallah en kısa zamanda sahillerimiz eski güzelliğine kavuşur" ifadelerini kullandı.

Deniz suyu çekildi... Sular altında kalan kayalıklar gün yüzüne çıktı
Deniz suyu çekildi... Sular altında kalan kayalıklar gün yüzüne çıktı
Deniz suyu çekildi... Sular altında kalan kayalıklar gün yüzüne çıktı

YORUMLAR
500
Vatandaşlar talep etti, büyükşehir etüt çalışmalarına başladı Vatandaşlar talep etti, büyükşehir etüt çalışmalarına başladı Alanya Belediyesi'nden 4 bin 500 haneye Ramazan kolisi Alanya Belediyesi'nden 4 bin 500 haneye Ramazan kolisi

Mahmutlar, Alanya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deniz suyu çekildi... Sular altında kalan kayalıklar gün yüzüne çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Köyde herkes tedirgin! 4 kişinin öldürüldüğü aile toprağa verildi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:43 Depremzedelere AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil'den olay sözler: Şov yapmaya gelmişler
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:22 Müge Anlı Suriye uyruklu adama tepki gösterdi: Silaha meraklıysan gitseydin de ülkeni korusaydın
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
16:12 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Erken seçim olası değil, AK Parti genç seçmeni kaybetmiş durumda!
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
15:52 İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 17:04:22. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz suyu çekildi... Sular altında kalan kayalıklar gün yüzüne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement