Deniz suyu sıcaklığı arttı, balon balıklarının 'şirinler' sürüsü kıyıyı işgal etti - Son Dakika
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Deniz suyu sıcaklığı arttı, balon balıklarının 'şirinler' sürüsü kıyıyı işgal etti

05.07.2022 10:02
Deniz suyu sıcaklığı arttı, balon balıklarının 'şirinler' sürüsü kıyıyı işgal etti

Antalya'da deniz suyu sıcaklığının artmasıyla kıyı şeridinde Akdeniz'deki en küçük balon balığı türü Torquigener flavimaculosus (Sarı Balon) sürüleri çoğaldı.

Antalya'da deniz suyu sıcaklığının artmasıyla kıyı şeridinde Akdeniz'deki en küçük balon balığı türü Torquigener flavimaculosus (Sarı Balon) sürüleri çoğaldı. Sualtı dalışlarıyla bilinen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve öğrencileri, elleriyle tutup sevdikleri sarı balon balıklarına, şirinler ismini taktı. Boyları küçük ve zararsız olarak bilinen balıklara 'şirinler' ismini takan Gökoğlu, vatandaşların korkuya kapılmayıp rahatça denize girebileceğini bildirdi.

Temmuz ayıyla birlikte hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı Antalya'da, deniz suyu sıcaklığı ise şu sıralar 27 dereceye kadar çıktı. Deniz suyunun Ssıcaklığıyla birlikte kentin kıyı şeridinde balon balıkları sığ sulara kadar geldi. Akdeniz'deki en küçük balon balığı olarak bilinen sarı balon balığı (Torquigener flavimaculosus) türleri de kıyı şeritte sürü olarak görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve öğrencileri, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı'nda gerçekleştirdikleri dalış esnasında bu sürüleri sualtı kamerasıyla görüntüledi. Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte küçük ve zararsız olan balon balıklarını midye ile besledi, zaman zaman yakaladıklarını elleriyle sevip tekrar saldı.

"ARTIK ONLARA ŞİRİNLER DİYORUZ"

Sarı balon balığının Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen en küçük balon balığı türü olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, şu sıralar deniz suyunun ısınmasıyla birlikte bu balıkların kıyılarda yoğun şekilde gözlendiğini bildirdi. Balıkların beslenme fizyolojisinin de değiştiğine dikkat çeken Gökoğlu, "Dalışlarımız sırasında sürekli peşimizdeler. Paletlerimizin tabanı karıştırması nedeniyle, ayaklarımızın sürekli yanında dolaşıyorlar. Sürü halindeler. Çok sevimli canlılar. Yeşil ve mavi renkte gözleri var. Bizden korkmuyorlar. Yakınımıza geliyorlar. Zaman zaman öğrencilerimiz, onları tutup karınlarını sıvazlıyor. Onlar da hemen kendini balon şekline sokup, savunma mekanizmalarını çalıştırıyorlar. Öğrencilerimiz onlara 'şirinler' ismini taktı. Biz de artık şirinler diyoruz. Gerçekten çok güzel bir canlı. Diğer büyük balon balıkları olsa, parmaklarımıza zarar verebilir. Ama bunlar zaman zaman yokluyorlar ancak çeneleri çok güçlü değil. Zarar vermiyorlar" dedi.

"KIYI BALIKÇILARI İÇİN İYİ HABER DEĞİL"

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, söz konusu balon balıklarının vatandaşlar için tehlike arz etmediğini ancak kıyı balıkçılar için güzel bir haber olmadığını belirterek, "Kıyı balıkçılarının oltalarındaki yemi yiyebilir, oltalarını da kesebilirler. Balıkçılar için iyi bir haber değil" ifadesini kullandı.

(Suat Metin - Ahmet Serdar Eser - İHA)

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Denize girenin ayağını jilet gibi kesiyor, Akdeniz kıyılarına gelen tür için şaşırtan açıklama: Onlara şirinler diyoruz Denize girenin ayağını jilet gibi kesiyor, Akdeniz kıyılarına gelen tür için şaşırtan açıklama: Onlara şirinler diyoruz Antalya, turizmde Akdeniz'in 1 numarası Antalya, turizmde Akdeniz'in 1 numarası
Kaynak: İHA

Mehmet Gökoğlu, Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz suyu sıcaklığı arttı, balon balıklarının 'şirinler' sürüsü kıyıyı işgal etti - Son Dakika

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