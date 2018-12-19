Son Dakika Haberleri: Deniz Suyu Sıcaklığı Hamsiyi Erken Göçe Zorluyor

Deniz Suyu Sıcaklığı Hamsiyi Erken Göçe Zorluyor

2 saat önce

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Deniz suyu çok sıcak, 9 derece olması gerekirken 14 derece. Hamsi bu yüzünden göçünü erken tamamlayacak.

Deniz Suyu Sıcaklığı Hamsiyi Erken Göçe Zorluyor, System.String[]
Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Deniz suyu çok sıcak, 9 derece olması gerekirken 14 derece. Hamsi bu yüzünden göçünü erken tamamlayacak." dedi.

Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl palamut başta olmak üzere çinekop, istavrit ve hamsi bolluğu yaşandığını söyledi.

Denizdeki balık bolluğundan mutlu olduklarını dile getiren Malkoç, ancak hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde bulunması nedeniyle deniz suyu sıcaklığının düşmediğine işaret etti.

Malkoç, deniz suyu sıcaklığının balıkların erken göçüne neden olabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Deniz suyu çok sıcak, 9 derece olması gerekirken 14 derece. Hamsi bu yüzünden göçünü erken tamamlayacak. Çinekop Samsun'a yeni geldi. Yaklaşık 5 gün önce boğaz ağzındaydı. Karadeniz çok sıcak, karşı taraf çok soğuk. Çinekop sıcağı takip edince Karadeniz'de kaldı ama hamsi dağıldı. Şu anda bir ucu Hopa'da. Hamsi Karadeniz'in her yerinde azaldı ama parça parça var."

Deniz suyunun bir an önce soğumasını beklediklerine dikkati çeken Malkoç, böyle gitmesi halinde av sezonunun erken bitebileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:27 Kaynak: AA

Karadeniz, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Milyon 900 Bin Euro Fiyatıyla Dünyanın En Pahalı Kalemi Tanıtıldı! İşte O Eser Evde Yaptığı Sahte İçki, Talihsiz Vatandaşın Sonu Oldu

ABD'nin Suriye'deki Tüm Askerlerini Çekmeyi Düşündüğü Açıklandı Baraj Suları Çekildi, Peygamber Türbesi Gün Yüzüne Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:34:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz Suyu Sıcaklığı Hamsiyi Erken Göçe Zorluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]