DENİZ SUYU VE HAVA SICAKLIĞI EŞİTLENDİ - Son Dakika
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DENİZ SUYU VE HAVA SICAKLIĞI EŞİTLENDİ

24.09.2022 14:58

Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ile hava sıcaklığı 28 derecede eşitlendi.

Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ile hava sıcaklığı 28 derecede eşitlendi.

Türkiye'nin pek çok şehrinde sonbahar serinliği yaşanırken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler hüküm sürüyor. Antalya'da bugün hava sıcaklığı ile deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü. Nem oranı ise yüzde 12 seviyesine düştü. Yabancı tatilciler her zamanki gibi sonbahar mevsiminde deniz ve güneşin keyfini çıkarmak için Konyaaltı Sahili'ni tercih etti. Okullar açıldığı için hafta içi daha sakin olan sahil, haftasonu nedeniyle daha hareketlendi. Öğrenciler ve aileleri, sahilde güneşlenip dalgasız denizde yüzerek zaman geçirdi. Su sporu yapmayı ihmal etmeyen turistler sörf tahtasında zanan geçirirken çocuklar, kumsalda oyunlar oynadı. (DHA)

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Türkiye Drag Şampiyonası, motor tutkunlarını Antalya'da buluşturacak Türkiye Drag Şampiyonası, motor tutkunlarını Antalya'da buluşturacak 4. Dünya Göçebe Oyunları'na doğru 4. Dünya Göçebe Oyunları'na doğru
Kaynak: DHA

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENİZ SUYU VE HAVA SICAKLIĞI EŞİTLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: DENİZ SUYU VE HAVA SICAKLIĞI EŞİTLENDİ - Son Dakika
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