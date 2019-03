Deniz Suyundan Üretilen Hidrojenle Çalışan Enerji Santrali Kurulacak

Kanadalı enerji şirketi NB Power ile ABD'li şirket Joi Scientific, deniz suyundan elde edilen hidrojen ile enerji üretmek için anlaşmaya vardı.Kanada'nın New Brunswick bölgesinde faaliyet gösteren Kraliyete bağlı enerji kurumu NB Power, ABD'nin Florida eyaletinden Joi Scientific ile iş birliği yaparak deniz suyundan elde edilen hidrojen ile çalışacak enerji santralleri kuracak. NB Power aslında Joi Scientific ile üç yıl önce iş birliği anlaşması yapmıştı ama yeni çalışmalar ve prototipler için anlaşma şimdi sağlandı.Joi Scientific CEO'su Traver Kennedy "Dünyanın ilk salınımsız elektrik servisini oluşturmak için iş birliği yaptık. Yeni anlaşma ile birlikte Kennedy Uzay Merkezi'nde birlikte yapacağımız çalışmalarla ilk prototipleri üreteceğiz ve bu teknolojiyi Kanada'ya getireceğiz." diyor. Kennedy, şirketinin işlenmemiş deniz suyundan hidrojen üretmenin yeni bir yöntemini geliştirdiğini ve bu yöntemle elde edilen hidrojenin enerji üretmek için kullanılabileceğini söylüyor. Bu sistemin sonucunda ortaya çıkan tek atık ise su buharı oluyor.Kennedy, enerji üretiminin yakıt hücrelerinden enerji santrallerine kadar farklı şekillerde gerçekleştirilebileceğini ifade etti. CEO "NB Power ile birlikte, 10 megavat ile 100 megavat arasında değişen tesisler kurmak istiyoruz. Bu durumda hidrojen tabanlı içten yanmalı motorlar kullanabiliriz." dedi.NB Power Başkanı Gaetan Thomas da küçük prototipler hazırlanmadan önce iki ya da üç yıl çalışma gerekeceğini ve maliyetin doğal gazla çalışan tesislerle aynı seviyede olacağını belirtti. Thomas yeni enerji tesislerinin yanı sıra mevcut tesislerin dönüştürülmesinin de gündemde olduğunu söyledi. Bu çerçevede New Brunswick kıyısındaki kömür santrali Belledune'un bir hidrojen santraline dönüştürülmesi de gündemde."Hydrogen 2.0" adı verilen teknolojinin maliyetleri ise lisans anlaşması dahilinde korunuyor. Kennedy şirketin patent başvurusu aşamasında olduğu için teknik detayları şu anda paylaşamayacağını belirtti. Hidrojen elde etmek için harcanacak enerji ile hidrojeni yakıt olarak kullanınca üretilecek enerji arasındaki fark da bu sebeple açıklanmadı.Thomas şu anda seçeneklerin değerlendirildiğini ve büyük tek bir tesisten ziyade daha küçük birkaç tesisin kurulabileceğini ve böylece dağıtımda kayıpların engellenebileceğini söyledi.The post Deniz suyundan üretilen hidrojenle çalışan enerji santrali kurulacak appeared first on Enerji Enstitüsü