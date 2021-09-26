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Deniz tabanı maske ve eldiven dolu - Son Dakika

Deniz tabanı maske ve eldiven dolu

26.09.2021 10:30
Deniz tabanı maske ve eldiven dolu, System.String[]

KORONAVİRÜS kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Antalya'da turistik ve sportif dalışlar yapan dalgıçlar, denizin dibindeki kirliliği belgeledi.

KORONAVİRÜS kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Antalya'da turistik ve sportif dalışlar yapan dalgıçlar, denizin dibindeki kirliliği belgeledi. Deniz tabanındaki maske ve eldivenler dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Antalyalı dalgıçlar, su altındaki kirlenmeye dikkat çekmek için dalış yaparak, deniz tabanındaki maske ve eldivenleri topladı, plastik şişe ve çöpleri çıkardı. Pandemi kısıtlamaları kaldırılınca dalgıçlar, ilk iş olarak su altını temizledi. Kentin 'dünyaca ünlü' falezlerine dalış yapan dalgıçlar, su altındaki kirliliği kamerayla görüntüledi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, dalış sırasında boya fırçası, plastik şişe, içecek kutuları, naylon ve poşetlerin yanı sıra tek kullanımlık maske ve eldivenlere sıkça rastladıklarını anlattı. Alemdar, sokağa atılan, yağmur sularının denize sürüklediği ve plajlarda rüzgar nedeniyle uçarak denize ulaşan maske ve eldivenlerin doğal yaşamı tehdit ettiğini söyledi. Maske ve eldivenlerin doğada kolay yok olmadığını vurgulayan İsa Alamder, 10 metre derinlikten başlayıp 30 metre derinliğe kadar bin metrekare alanı tarayarak çöp topladıklarını ifade etti.'SU ALTI HABİTATINA ZARAR VERİYOR'Dalış izlenimlerini anlatan Alemdar,  "Koronavirüs sürecinde gündelik hayatımıza giren maske ve eldivenler son günlerde su altında karşımıza çok çıkmaya başladı. Biz sık sık su altında temizlik çalışması yapıyoruz. Uzun süredir sürekli karşılaştığımız ve her fırsatta topladığımız maskeler, deniz tabanına çökerek su altı habitatına zarar veriyor. İnsanların sahillere akın etmesi, maskelerin denize ulaşmasını hızlandırdı. Rüzgar nedeniyle uçan maskeler denize düşüp su altına batıyor. Aynı zamanda dereler, nehirler ve su kanalları aracılığıyla ulaşıyor. Sebebi ne olursa olsun maske ve eldivenler bir şekilde denizle buluşuyor. Doğada hızlı kaybolan ürünler değiller. Özellikle plastik eldiven doğada binlerce yıl kalabilir. Vatandaşlar, eldiven ve maskelerini mutlaka çöp kutularına atmalı. Sahilde olanlar ise maskelerini korumalı ve denize uçmasına veya karışmasına izin vermemeli" dedi.'DİKKATLİ OLSUNLAR'Su altındaki kirlenmeyi görüntüleyen dalgıç Erkut Tanyar, gördüğü manzaranın ürkütücü olduğunu söyledi. Kamerasını çevirdiği her noktada çöpe ya da maskeye rastladığını belirten Tanyar, "İnsanlar lütfen dikkatli olsunlar. Maskelerine sahip çıksınlar. Su altındaki yaşama zarar vermeden bu süreci atlatmalıyız" diye konuştu.

Belçikalı Najama Laforce de su altından maske toplayan dalgıçlar arasında yer aldı. Topladığı maskeleri çöp filesine koyarak su üstüne çıkaran Laforce, "Gördüklerim beni şaşırtmadı" dedi.


Deniz tabanı maske ve eldiven dolu
Deniz tabanı maske ve eldiven dolu
Deniz tabanı maske ve eldiven dolu
Deniz tabanı maske ve eldiven dolu
Deniz tabanı maske ve eldiven dolu
Deniz tabanı maske ve eldiven dolu
Deniz tabanı maske ve eldiven dolu
Deniz tabanı maske ve eldiven dolu
Deniz tabanı maske ve eldiven dolu
Deniz tabanı maske ve eldiven dolu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Koronavirüs, Pandemi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deniz tabanı maske ve eldiven dolu - Son Dakika


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