Negmar Merkez Ofisi evden çalışacak

Dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında Negmar Şirketler Grubu da merkez ofis çalışanları için uzaktan çalışma sistemine geçti. Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, "Sahip olduğumuz teknolojik alt yapı sayesinde tüm operasyon süreçleri başarıyla yürütülüyor" dedi.

Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, son günlerde artan vaka sayısı üzerine Şaşmaz Plaza'da yer alan merkez ofis personelini evden çalışma sistemine geçirdiklerini duyurdu. Mehmet Koç, yayınladığı mesajda, "Koronavirüs salgını ile ilgili tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde gerekli tüm önlemleri ilk günden bu yana alıyoruz. Teknolojik alt yapımız sayesinde iki günlük pilot uygulamamız süresince tüm operasyonların başarıyla yürütüldüğünü gördük. Tüm ulusal ve uluslararası planlamalarımızı buna göre yeniledik. Servis ve toplu taşıma kullanan personelimizin sağlığını riske atmamak için 17 Mart tarihinden itibaren evden çalışma sistemine geçmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

OPERASYONLAR AYNI HIZLA DEVAM EDİYOR

Alt yapı ve teknolojik imkanlar sayesinde lojistik ve taşımacılık operasyonlarının başarıyla yürümeye devam ettiğini kaydeden Koç, "Tüm ekibimize ve milletimize sağlıklı günler diliyorum. Türkiye kısa sürede bu salgının üstesinden gelerek hızlıca normal hayata geri dönecektir. Nisan ayı ortasına kadar salgının hafifleyeceğini ve Ramazan ayı başında azalacağını öngörüyoruz. Ümidimiz bu yöndedir" diye konuştu.

Şirketin merkez ofisindeki evden çalışma sistemi 27 Mart Cuma gününe kadar sürecek.