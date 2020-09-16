Deniz taşımacılığında güvenli liman: Türkiye - Son Dakika

Deniz taşımacılığında güvenli liman: Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılı Ağustos ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak, 1 milyon 31 bin 447 TEU olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Deniz taşımacılığında güvenli liman: Türkiye, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılı Ağustos ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak, 1 milyon 31 bin 447 TEU olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ağustos ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemelerinin de bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 5 artarak 405 bin 744 TEU olduğunu bildirdi. Açıklamada, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azalarak 7 milyon 410 bin 748 TEU olarak gerçekleştiği bildirildi. Ayrıca, elleçlenen yük miktarının ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 325 milyon 66 bin 350 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.

239 milyon 387 bin 441 ton dış ticaret yükü deniz yoluyla taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dış ticaret amaçlı konteyner yüklemelerinin ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 775 bin 519 TEU olduğunu bildirdi. Ağustos ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemelerinin de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 405 bin 744 TEU olduğu belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"İthalat amaçlı konteyner boşaltmaları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak, 369 bin 775 TEU olarak gerçekleşti. 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalışla 5 milyon 830 bin 596 TEU oldu."

Bakanlık, 2020 yılı Ağustos ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 10 milyon 727 bin 545 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarının ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 18 milyon 766 bin 397 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Ayrıca açıklamada, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 239 milyon 387 bin 441 ton olduğu kaydedildi.

Transit elleçlemeler yüzde 28 arttı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılı Ağustos ayında limanlarda elleçlenen transit konteyner miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 artarak 190 bin 168 TEU olduğu ifade edilirken, yük miktarının ise yüzde 4,2 artarak 6 milyon 391 bin 765 ton olduğu kaydedildi. Açıklamada, en fazla konteyner elleçlemesinin ise Ambarlı Liman Başkanlığı idari sahasında gerçekleştiği ve Ağustos ayında söz konusu Liman Başkanlığında 257 bin 587 TEU konteyner elleçlendiği belirtildi. Yük bazında ise en çok Kocaeli Liman Başkanlığı idari sahasında elleçleme yapıldığı ve toplam 6 milyon 143 bin 163 ton yük elleçlemesi gerçekleştiği bildirildi.

En fazla konteyner ihracatı İspanya'ya gerçekleşti

Bakanlık açıklamasında, 2020 yılı Ağustos ayında limanlarda deniz olu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesinin 42 bin 816 TEU ile İspanya'ya giden konteynerlerin oluşturduğu ve yük bazında da en fazla ihracat amaçlı yük miktarının 951 bin 227 ton ile İspanya'ya gerçekleştirildiği kaydedildi. İspanya'yı, sırasıyla, Yunanistan ve Belçika'nın takip ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasının ise 71 bin 22 TEU ile Yunanistan'dan gelen konteynerlerin oluşturduğu belirtilirken, "Bu yüklerin yüzde 96,9'u olan 68 bin 816 TEU'su yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan'ı sırasıyla, 51 bin 187 TEU ile Mısır'dan ve 44 bin 285 TEU ile İsrail'den gelen konteyner taşımaları takip etti" denildi. Yazılı açıklamada ayrıca, 2020 yılı Ağustos ayında deniz yolu ile yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesinin ise 4 milyon 851 bin 950 ton ile Rusya ile yapılan taşımalarda gerçekleştiği kaydedildi. Bakanlık, dış ticarette taşınan konteynerlerin yüzde 9,2'sinin Türk bayraklı gemiler ile gerçekleştiğinin de altını çizdi.

En fazla elleçleme taş kömüründe oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2 milyon 214 bin 46 ton ile dış ticarette limanlarda en fazla miktarda elleçlemesi yapılan yük cinsinin taş kömürü olduğunu bildirdi. Taş kömürünü sırasıyla, 2 milyon 141 bin 43 ton ile hurda demir ve 1 milyon 891 bin 309 ton ile ham petrol yük cinsi takip etti. - ANKARA

Ağustos, İhracat, Liman, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Deniz taşımacılığında güvenli liman: Türkiye - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasına sıcak bakıyor Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı
Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı         
19:57
Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı         
19:47
Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı Fenerbahçe, Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanladı         
19:15
9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı         
18:59
Son Dakika: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı Son Dakika: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı         
18:49
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı         
17:28
Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor         
17:15
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi         
16:32
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri         
16:02
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu         
14:34
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı         
13:01
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı         
11:52
"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı         
11:47
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı         
11:24
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu         
11:18
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün kendisine ait tesisinin olmaması dikkat çekiyor 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün kendisine ait tesisinin olmaması dikkat çekiyor         
00:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 07:05:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz taşımacılığında güvenli liman: Türkiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei