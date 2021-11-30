Deniz taştı, yollar kapandı suyun evlere girmesine ramak kaldı - Son Dakika

- Deniz taştı, yollar kapandı suyun evlere girmesine ramak kaldı

EDİRNE - Edirne'nin Enez ilçesinde şiddetli lodos sebebiyle denizin taşması sonucu sahil yolları kapanırken, suyun sitelere girmesine ramak kaldı.

Edirne'de dün başlayan şiddetli lodos bugün de sahil kesiminde etkisini artırarak devam ediyor. Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan lodos sebebiyle deniz taştı. Denizden taşan sular, sahil şeridindeki yolları kapadı. Sahil şeridinde bulunan yazın kullanılan birçok beach su altında kaldı. Yükselişini sürdüren suların site bahçelerine girmesine ramak kaldı.