Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nden AB'nin seyahat engeli kararına tepki

Seyahat edilebilecek ülkeler listesine Türkiye'yi almayan Avrupa Birliği'ne (AB) İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nden tepki geldi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen meclis toplantısında AB Konseyi kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"AB'nin, ABD, Brezilya, Rusya ve Hindistan gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınıyla mücadelede başarısız olan ülkelerle Türkiye'yi bir tutması ve yasakları devam ettirmesi tam anlamıyla ikiyüzlülüktür." ifadelerini kullanan Yalavaç, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak Kovid-19 ile mücadelede zamanında aldığımız doğru tedbirler, sağlık sistemimizin gücü ve salgını kontrol altına alma konusunda gösterdiğimiz başarı ortadadır. AB'nin aldığı kararlar tamamen ekonomik korkularla alınmış kararlardır."

Başta deniz turizmi tesisleri ve deniz araçları olmak üzere tüm turizm tesislerinde ve turistik yörelerde gerekli tüm hijyen tedbirlerinin alındığına ve kontrollerin yapıldığına işaret eden Yalavaç, sağlıklı ve güvenli turizmin adresinin Türkiye olduğunu vurguladı.

Kenan Yalavaç, AB'nin yanlış kararından en kısa sürede vazgeçmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.