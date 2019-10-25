Son Dakika Haberleri: Deniz ticaret tarihi Koç Müzesi'nde
Son Dakika Magazin Deniz ticaret tarihi Koç Müzesi'nde

Deniz ticaret tarihi Koç Müzesi'nde

1 saat önce

Osmanlı bandıralı ve Osmanlı'dan Cumhuriyet yıllarına taşınan, buharlı, yük ve yolcu vapurlarının aslına uygun tabloları ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

Deniz ticaret tarihi Koç Müzesi'nde, System.String[]

Osmanlı bandıralı ve Osmanlı'dan Cumhuriyet yıllarına taşınan, buharlı, yük ve yolcu vapurlarının aslına uygun tabloları ilk kez sanatseverlerle buluşacak. Erdem Cever tarafından hazırlanan 'Zaman Yolcusu Vapurlar' isimli sergi, Rahmi Koç Müzesi'nde açıldı.


Rahmi M. Koç Müzesi'nde aslına uygun olarak resmedilen onlarca vapur tablosu ile deniz ticaret tarihindeki değişim ve kültürel dönüşüme ışık tutulacak. 20 Nisan 2020 tarihine kadar açık kalacak 'Zaman Yolcusu Vapurlar' sergisinde hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet yıllarında yük ve yolcu taşıyan buharlı deniz fatihleri yer alıyor. Peyk-i Şevket (1838), Marmora (1845) ve Aziz (1863) gibi onlarca vapur tablosunun görülebileceği sergideki eserlerin tamamı iki ayda bir değişecek, sanatseverlere yeni çalışmalar sunulacak.


150 seneyi kapsayan bir dönem


Sergiyi hazırlayan Erdem Cever, vapur tablolarının ilk kez sanatseverlerle buluşacağını belirterek, gemiseverlerin görmediği ve duymadığı gemileri sergi sayesinde öğrenebileceklerini söylüyor. Tabloların sırasının düzenlenmesinde ise vapurların Türk bandırasına geçtiği tarihin esas alındığını vurgulayan Cever, 150 seneyi kapsayan bir dönemde hizmet veren vapurların sergide bulunduğunun bilgisini veriyor. Cever, şöyle devam ediyor: "Vapurların gerçek görüntülerine odaklanıldı, buna ek olarak teknik bilgileri de anlatılıyor. Asıl amaç bu sergi ile sınıflarıyla sergi ve müze gezen öğrencilerin hayal gücüne hitap etmek ve ülkemizin denizcilik tarihine görsel bir arşiv kazandırmak istiyoruz."

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:24 
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