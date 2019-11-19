Son Dakika Haberleri: Deniz ticareti gözetim hizmetlerinde şirketlere kolaylık
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Deniz ticareti gözetim hizmetlerinde şirketlere kolaylık

7 saat önce

Deniz gözetim hizmetlerinde işletme yetki belgesi alabilme şartları arasından maliyet yüksekliği nedeniyle akreditasyon zorunluluğu çıkarılırken, istenen belge sayısı da azaltıldı.

Deniz ticareti gözetim hizmetlerinde şirketlere kolaylık, System.String[]

Deniz gözetim hizmetlerinde işletme yetki belgesi alabilme şartları arasından maliyet yüksekliği nedeniyle akreditasyon zorunluluğu çıkarılırken, istenen belge sayısı da azaltıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, deniz gözetim hizmetlerinde akredite olmak için ilk etapta ödemelerin fazla olması ve her yıl yapılan TÜRKAK denetimlerinin maliyetlerinin yüksekliği gözetim sektöründeki firmaları olumsuz etkiliyordu. Bu nedenle yönetmeliğin ilgili maddesi değiştirilerek, işletme yetki belgesi alabilme şartları arasından akreditasyon şartı çıkarıldı, istenen belge sayısı azaltıldı. Akredite olmayan şirketler için de TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alma şartı getirildi.

Ayrıca şirket çalışanlarının Deniz Gözetim Yetki Belgesi alabilmesi için en az lise ve dengi okullardan mezun olması şartı bulunuyordu, bu nedenle, yıllarını bu sektöre vermiş 200'den fazla gözetim sektörü çalışanının iş akdi feshedilmişti. Bu durum istihdamı da olumsuz yönde etkilediğinden, yeni yönetmelikte, şahıslara yetki belgesi verilme şartı kaldırılarak, sadece şirketlere yetki belgesi verilmesi koşulu getirildi.

Tehlikeli yüklerle ilgili gözetim faaliyetinde bulunacak deniz gözetim işletmeleri ise Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmeleri halinde, tehlikeli yük gözetim işlerini ifa edebilecekler.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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