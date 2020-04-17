DENİZ TRAFİĞİ AZALDI, YUNUSLARA DAHA ÇOK GÖRÜLMEYE BAŞLADI - Son Dakika

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DENİZ TRAFİĞİ AZALDI, YUNUSLARA DAHA ÇOK GÖRÜLMEYE BAŞLADI
6 saat önce
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ve balık avlamanın da yasaklanmasıyla birlikte daha çok yunus görülmeye başlandı.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ve balık avlamanın da yasaklanmasıyla birlikte daha çok yunus görülmeye başlandı. Galata Köprüsü ve Zeytinburnu açıklarında görülen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu. Galata Köprüsü ve Zeytinburnu açıklarında yunuslar kameralara yansırken, Zeytinburnu açıklarında balık sürüsünün peşinden giden kalabalık bir yunus sürüsüne martılar da eşlik etti. Uzun süre kıyıya yakın şekilde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:41 Kaynak: DHA
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