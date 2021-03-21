Deniz turizminin profesyonelleri Kuşadası'nda buluştu

Doğal güzellikleri ve el değmemiş koylarıyla ünlü turizm cenneti Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Deniz Turizmi Birliği Derneği'nin temsilcilerini ağırladı. Turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 25'nin deniz turizminden elde edildiği Türkiye'de, normalleşme süreci sonrası yat ve tekne turizminin geleceği Kuşadası'nda masaya yatırıldı.

Akdeniz'in önemli kruvaziyer limanlarından Kuşadası, Deniz Turizmi Birliği Derneği'nin temsilcilerini misafir etti. Kuşadası'ndaki özel bir otelde yapılan toplantıya ülke genelindeki marinaların üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıda, kontrollü normalleşme süreci sonrasında marinalar ile yat ve tekne turizminin son durumu ele alındı. Barkovizyon sunumuyla katılımcılara deniz turizmi ile ilgili bilgilerin de verildiği buluşmada, Akdeniz kıyısındaki ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye'deki marinaların çok daha kaliteli olduğu vurgulandı. Turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 25'nin deniz turizminden elde edildiği Türkiye'de bu oranın daha da artırılması için izlenecek yol haritası ele alındı. Pandemi nedeniyle tatil tercihlerinin değiştiğine dikkat çekilen toplantıda, yaz döneminde özellikle İskandinav ülkelerinden Türkiye'ye ziyaretçi akını olacağı belirtildi.

Genel kurul yapıldı

Toplantı sonrasında, Deniz Turizmi Birliği Derneği'nin olağan genel kurulu yapıldı. Seçimde, mevcut başkan Erkan Özatağ oy birliği ile yeniden göreve gelerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; "Tuncay Özses, Can Akaltan, Onur Ugan, Yalçın Dülger, Fuat Çimen, Deniz Akaltan, Murat Gezgin, Faruk Günlü"

"Türkiye huzur ve güven veriyor"

Deniz turizminin Türkiye ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirten Deniz Turizmi Birliği Derneği Başkanı Erkan Özatağ, "Pandemi sürecinde Türkiye, huzur ve güven ortamını sağladığı için özellikle mega yatların uğrak noktası oldu. Marinalarımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Güvenli Turizm Sertifikası'nı da almaya başlamasıyla dünyada yat turizminde yabancı ülkelerden gelen ziyaretçilerin ilk tercih ettiği yer olacak. Bizleri burada ağırlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN