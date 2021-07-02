Üye Girişi
Deniz Türüç, 3 sezon daha Başakşehir'de - Son Dakika

Deniz Türüç, 3 sezon daha Başakşehir'de

02.07.2021 20:08
Deniz Türüç, 3 sezon daha Başakşehir'de, System.String[]

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrolarına kattıkları Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrolarına kattıkları Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Milli formamızı da giyen oyuncumuz ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Kayserispor'dan 2019-2020 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerde 1 sezon geçirdi. Geçen sezon Medipol Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç'ün Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyordu.

Deniz Türüç, Fenerbahçe, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Deniz Türüç, 3 sezon daha Başakşehir'de - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Caner'in küfredip üzerine yürüdüğü Pereira ile nasıl anlaşacağı merak ediliyor 20:03 Caner'in küfredip üzerine yürüdüğü Pereira ile nasıl anlaşacağı merak ediliyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor 19:26 Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Mustafa Cengiz'den müjde! Vergi borcunun kaldırılmasıyla G.Saray'ın transfer tahtası açıldı 19:09 Mustafa Cengiz'den müjde! Vergi borcunun kaldırılmasıyla G.Saray'ın transfer tahtası açıldı
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı 18:30 Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti 17:56 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı 17:48 Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek 17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı 16:45 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı

Son Dakika Haberleri
17:55 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
17:39 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı
17:29 Altının kilogramı 498 bin liraya çıktı
17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
17:03 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
Fox TV'nin yeni transferi Fulya Öztürk'ün sunacağı programın detayları belli oldu Fox TV'nin yeni transferi Fulya Öztürk'ün sunacağı programın detayları belli oldu         
20:16
Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi         
19:41
Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu         
19:17
Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı         
18:47
Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşadığını doğruladı: Her şey yolunda Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşadığını doğruladı: Her şey yolunda         
18:05
Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi         
17:56
Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı         
17:29
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin         
16:19
Didem Soydan'dan çok konuşulacak sözler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi Didem Soydan'dan çok konuşulacak sözler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi         
16:05
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak         
16:01
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında         
14:02
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 20:31:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz Türüç, 3 sezon daha Başakşehir'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement