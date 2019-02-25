Son Dakika Haberleri: Deniz Türüç Başarının Sırrını Açıkladı

Deniz Türüç Başarının Sırrını Açıkladı

40 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç, "Gol atmak beni konsantre ediyor" dedi.

Deniz Türüç Başarının Sırrını Açıkladı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç, "Gol atmak beni konsantre ediyor" dedi.

Sarı-Kırmızılı takımın Konya deplasmanında kazanmasında önemli rol oynayan Deniz Türüç, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.

Atiker Konyaspor maçının 59.dakikasında attığı golle takımının 1-0 galibiyetle ayrılmasında önemli rol oynayan Deniz Türüç, 90 dakika sahada kaldı. Adeta sahada ayak basmadık yer bırakmayan Deniz Türüç maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün bu seri devam ediyorsa, tüm takım ve ekibin emeğidir. Yine kazanmasını bildik. Attığım golle kazanmak benim için ayrıca bir motivasyon oldu. İnanarak, çalışarak hedeflediğimiz sıraya yükselişimiz devam ediyor. Bu galibiyet deplasmanda bizi yalnız bırakmayan ve desteğini esirgemeyen büyük Kayseri taraftarına armağanımız olsun" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:46 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Deniz Türüç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayserispor, Atiker Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti Türk Telekom Stadında Abdullah Çevrim İçin Saygı Duruşu

Lider Medipol Başakşehir, Bursaspor'u Farklı Geçti Galatasaray'da Younes Belhanda ile Mariano Tartıştı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 09:26:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz Türüç Başarının Sırrını Açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]