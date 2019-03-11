Deniz Türüç Cezalı Duruma Düştü
29 dakika önce
İstikbal Mobilya Kasyerispor'da dün oynanan Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Deniz Türüç cezalı duruma düştü.
İstikbal Mobilya
Kasyerispor'da dün oynanan Çaykur Rizespor
maçında sarı kart gören Deniz Türüç
cezalı duruma düştü. Deniz, bu hafta sonu oynanacak olan lider Medipol Başakşehir
maçında forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
sezonunda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor
ligin 25.haftasında dün oynadığı Çaykur Rizespor maçının 3.dakikasında sarı kart gören Deniz Türüç dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.
Deniz Türüç, Pazar günü Kadir Has
Stadyumunda oynanacak olan lider Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Türüç, Medipol Başakşehir maçının ardından deplasmanda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor
maçında yeniden formasına kavuşacak.
Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek olan Deniz Türüç'ün yerinde Teknik heyet Portekizli kanat oyuncusu Silvestre Varela'ya görev vermesi bekleniyor. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:05 Kaynak: İHA
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