Son Dakika Haberleri: Deniz Türüç Cezalı Duruma Düştü

Deniz Türüç Cezalı Duruma Düştü

29 dakika önce

İstikbal Mobilya Kasyerispor'da dün oynanan Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Deniz Türüç cezalı duruma düştü.

Deniz Türüç Cezalı Duruma Düştü, System.String[]
İstikbal Mobilya Kasyerispor'da dün oynanan Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Deniz Türüç cezalı duruma düştü. Deniz, bu hafta sonu oynanacak olan lider Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 25.haftasında dün oynadığı Çaykur Rizespor maçının 3.dakikasında sarı kart gören Deniz Türüç dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Deniz Türüç, Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan lider Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Türüç, Medipol Başakşehir maçının ardından deplasmanda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında yeniden formasına kavuşacak.

Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek olan Deniz Türüç'ün yerinde Teknik heyet Portekizli kanat oyuncusu Silvestre Varela'ya görev vermesi bekleniyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:05 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Başakşehir, İstikbal Mobilya, Deniz Türüç, Spor
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