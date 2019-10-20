Son Dakika Haberleri: Deniz Türüç: Daha iyi olmamız lazım
Son Dakika Spor Deniz Türüç: Daha iyi olmamız lazım

Deniz Türüç: Daha iyi olmamız lazım

1 saat önce

Yukatel Denizlispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncularından Deniz Türüç, çok mutlu olduklarını söyledi.

Deniz Türüç: Daha iyi olmamız lazım, System.String[]

Yukatel Denizlispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncularından Deniz Türüç, çok mutlu olduklarını söyledi. Deniz Türüç, "Bizim açımızdan önemli bir 3 puandı. Takım açısından topun çoğu bizdeydi. Oyunu domine ettik, yönlendirdik. Hak ettiğimiz gibi ilk golü bulduk. İkinci yarının son dakikalarında istemediğimiz bir gol yedik. Önde olduğumuz için ister istemez geri çekildik. Önemli olan 3 puan kazanmaktı. Bazı maçlar iyi olur, kötü olur. Bazı maçlarda kazanmak gerekir, öyle bir maçtı bizim için. Kazandığımız için çok mutluyuz. Seri yakalamak istiyoruz. Daha iyi olmamız lazım. Zirveye yavaş yavaş girdikten sonra, sezonu şampiyon tamamlamak istiyoruz. Lig uzun bir maraton, kolay olmayacak. Bugün kazanmamız özgüvenimiz için iyi olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Deniz Türüç'ün açıklamalarıFutbolculardan detaylar


Denizlispor, Deniz Türüç, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Denizlispor'u 2-1 mağlup etti!
Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek Mustafa Yumlu maç sonunda isyan etti: Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar? Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'yı devre arasına kadar göndermeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 23:33:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz Türüç: Daha iyi olmamız lazım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]