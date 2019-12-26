Deniz Türüç: "En önemlisi sezon sonunda şampiyon olmak..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Deniz Türüç: 'En önemlisi sezon sonunda şampiyon olmak...' - Son Dakika Spor

Deniz Türüç: "En önemlisi sezon sonunda şampiyon olmak..."

6 saat önce

FB TV'ye konuşan Deniz, Beşiktaş derbisi ve Çaykur Rizespor maçıyla alakalı değerlendirmede bulundu.

Deniz Türüç:

FB TV'ye konuşan Deniz, Beşiktaş derbisi ve Çaykur Rizespor maçıyla alakalı değerlendirmede bulundu.


Beşiktaş'a karşı oynanan oyun ve alınan 3 puanın önemine değinen Deniz, "Bu yılın son maçına çıkacağız. Rizespor maçında da galip gelerek hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Sezonun ikinci yarısında ise büyük hedefe ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Deniz Türüç, önemli bir maç kazanmalarına rağmen hala lider olmadıklarını hatırlatarak, "En önemlisi sezon sonunda şampiyon olmak. Bu uzun bir maraton ve kendimize güveniyoruz. Daha iyi işler yapacağımızdan herkes emin olabilir. Zamanla herkes birbirine alışmaya başlıyor. Ben her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.


Deplasmanlarda da seyircileri önünde oynadıkları futbolu sergilemeleri gerektiğini vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:


"Zor bir maç bizi bekliyor. Nitekim Süper Lig'de kolay maç yok. Oraya gidip elimizden gelenin fazlasını yaparak 3 puan almak istiyoruz. Güzel oyun ortaya koyarak, oyunu domine ederek, dönen topları alarak, istek ve arzulu bir şekilde maçı kendimize çekmek istiyoruz."


Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirten Deniz, önlerindeki iki kupayı da kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.


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Deniz Türüç, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:39 
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