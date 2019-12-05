Deniz Türüç: Euro 2020'deki Milli Takım için kavga edeceğiz

Takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını belirten Deniz, "Keşke daha fazla puanımız olsaydı. Geçen hafta Göztepe'yi yenebilirdik, hakem sağ olsun!" dedi. Oynamadığı zaman üzüldüğünü ve bunu da belli ettiğini söyleyen Deniz, "Kavga çıkarmazsan, oyundan çıktığında üzülmezsen problem orada. Ben oynamadığım her maç üzülürüm, üzüldüğümü de belli de ederim" diye konuştu. İlk yarıda kalan 4 maçı da kazanmaları halinde lider olacaklarını iddia eden Deniz, A Milli Takım ile ilgili olarak, "Avrupa Şampiyonası'na gidecek milli takımda olmak için artık kavga edeceğiz, oraya gidecek Milli Takım'da yer almalıyım, nasıl yer alacağım bilmiyorum ama o grubun içinde olmalıyım" dedi.