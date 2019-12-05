Son Dakika Haberleri: Deniz Türüç: Euro 2020'deki Milli Takım için kavga edeceğiz
Son Dakika Spor Deniz Türüç: Euro 2020'deki Milli Takım için kavga edeceğiz - Son Dakika Spor

Deniz Türüç: Euro 2020'deki Milli Takım için kavga edeceğiz

6 saat önce

Takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını belirten Deniz, "Keşke daha fazla puanımız olsaydı.

Deniz Türüç: Euro 2020'deki Milli Takım için kavga edeceğiz, System.String[]

Takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını belirten Deniz, "Keşke daha fazla puanımız olsaydı. Geçen hafta Göztepe'yi yenebilirdik, hakem sağ olsun!" dedi. Oynamadığı zaman üzüldüğünü ve bunu da  belli ettiğini söyleyen Deniz, "Kavga çıkarmazsan, oyundan çıktığında üzülmezsen problem orada. Ben oynamadığım her maç üzülürüm, üzüldüğümü de belli de ederim" diye konuştu. İlk yarıda kalan 4 maçı da kazanmaları halinde lider olacaklarını iddia eden Deniz, A Milli Takım ile ilgili olarak, "Avrupa Şampiyonası'na gidecek milli takımda olmak için artık kavga edeceğiz, oraya gidecek Milli Takım'da yer almalıyım, nasıl yer alacağım bilmiyorum ama o grubun içinde olmalıyım" dedi.

kavga, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:47 
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