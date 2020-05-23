Deniz Türüç: "Fenerbahçe'nin olduğu her yerde kupa konuşulur" - Son Dakika

Deniz Türüç: "Fenerbahçe'nin olduğu her yerde kupa konuşulur"

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Deniz Türüç, sarı-lacivertli kulübün olduğu her yerde kupanın konuşulacağını söyledi.

Deniz Türüç:

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Deniz Türüç, sarı-lacivertli kulübün olduğu her yerde kupanın konuşulacağını söyledi.


Deniz Türüç, korona virüs nedeniyle spor organizasyonlarına ara verildiği, çalışmaların evde sürdürüldüğü dönemi ve Can Bartu Tesisleri'nde gruplar halinde yaptıkları antrenmanları Fenerbahçe Televizyonu'na değerlendirdi.


"Eski tempomuzu yakalamaya çalışıyoruz"


Spor organizasyonlarına ara verildiği dönemde çalışmalarını evde sürdüren futbolcular için bu sürecin çok değişik bir deneyim olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Deniz Türüç, "Fenerbahçe taraftarlarına merhaba demek istiyorum. Bizim için değişik aylar geçti. Futbolcu her gün idman yapmaya alışık. Ailesiyle bu kadar vakit geçirmeye alışık değil. Bir taraftan güzel oldu ama ne kadar evde çalışsak da saha gibisi olmuyor. Futbol gibisi olmuyor. İster istemez özlüyoruz. Şimdi iki üç hafta oldu çalışmalara başlayalı. Eski tempomuzu yakalamaya çalışıyoruz. Evinde ne kadar çalışsan da sahalardan uzak kalmamız bize değişik geliyor. Kendi adıma konuşursam çift idmanla geçirdiğim birçok gün oldu ama sahaya geldiğinde kondisyonunun farklı olduğunu anlıyorsun. O açıdan çok çalışmak gerekiyor" dedi.


"Taraftarların eksikliğini hissedeceğiz"


Geri kalan maçlarda taraftarların eksikliğini hissedeceklerine de değinen Türüç, "Futbolu güzel yapan birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi de taraftardır. Taraftarlar oyuncuyu ateşler. Taraftarlar varken oyuncuların isteği iki üç katına çıkar. Futbolu güzel yapan şeylerden bir tanesi de budur. Yapacak bir şey yok. Saygı duymamız gerekiyor. Böyle bir karar çıktıysa bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Önümüzde bir kupa hedefi var. Çok çalışarak en kısa zamanda formumuzu yakalayacağız ve o hedefe ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.


Neleri daha iyi yapabileceklerine bakarak bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan deneyim futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçların ertelenmesi bekleniyordu. Avrupa'da ligler ertelendiği için bizde de olacağını biliyorduk. Sadece ne zaman olacağını bilmiyorduk. Kayseri maçı öncesinde mi olacaktı, yoksa sonrasında mı? Evet, ertelendi ama kabul etmek lazım. Bazıları kararı doğru buluyor, bazıları bulmuyor. Ama bence bu karara saygı duymak gerekiyor. Biz kendi işimize, kontrolümüzde olan şeylere odaklanmamız lazım. Neyi daha iyi yapabileceğimize bakarak bu süreci değerlendirmek lazım."


"Kulübümüz her şeyi ayarladı"


Kulübümüzün oyuncularının her türlü ekipman ihtiyacını karşıladığını belirten Deniz, "Sağ olsun kulübümüz her şeyi ayarladı. Koşu bandını, bisikleti, neye ihtiyacımız varsa hepsini ayarladı. Bizim için önemli bir şeydi. Futbolcu ister istemez evinde oturduğunda hiçbir şey yapmazsa kilo alır. Dışarıdaki tempoya, idman temposuna alışığız. Bu yüzden bizim için iyi bir süreç oldu. Her gün online da olsa bir idmanımız oldu. Değişik olsa da idman yapmış olduk" açıklamasında bulundu.


Hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kaldırmak olduğunu ifade eden Deniz Türüç, sözlerine şu şekilde devam etti:


"Fenerbahçe'nin olduğu her yerde kupa konuşulur. Bizim kupada hala şansımız var. Evimizde Trabzonspor ile oynayacağız. En iyi şekilde değerlendirerek finale çıkmak istiyoruz. Kupayı kaldırmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Önümüzdeki 8 maçı da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Maçların çoğunu evimizde oynayacağız. Ondan sonra da önümüzdeki sezona bakacağız. Daha büyük hedeflerle inşallah daha iyi yerlere varacağız."


"Bu yaşam tarzına uymamız lazım"


Bundan sonraki süreçte yeni bir yaşam tarzına geçiş yapıldığının altını çizen Türüç, "Bu yaşam tarzına uymamız lazım. Kendi sağlığımız ve ailemiz için buna uymak gerekiyor. İnşallah en kısa sürede geçer. Alışamadığımız, farklı bir hastalık. Birçok insan hayatını kaybetti. Herkes çok üzgün. Alışkanlık haline getirmemiz lazım. Hayatta her şeyden önce sağlık gelir. Sağlığımızı korumak için de kurallara uymamız lazım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Deniz Türüç, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 09:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Deniz Türüç: 'Fenerbahçe'nin olduğu her yerde kupa konuşulur' - Son Dakika Spor
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