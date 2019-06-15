Son Dakika Haberleri: Deniz Türüç ikinci baharında
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Deniz Türüç ikinci baharında

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı ve milli futbolcu Deniz Türüç, Rüya Türüç (Bahsi) ile dünya evine girdi.

Deniz Türüç ikinci baharında, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı ve milli futbolcu Deniz Türüç, Rüya Türüç (Bahsi) ile dünya evine girdi.

Spor Toto Süper Ligin sona ermesinden sonra milli takıma giden ve arkadaşlarından 3 hafta sonra tatile çıkan Deniz Türüç ülkesi Hollanda'ya gider gitmez düğünü yaptı. Hollanda'da özel bir mekanda düğün yapan Deniz Türüç'ü ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı. Deniz Türüç'ün ilk eşinden 5.5 yaşında Ayden Türüç isminde bir oğlu var. İkinci evliliğini yapan milli futbolcu hayatını Rüya Türüç ile birleştirdi ve eşinin hamile olduğu ikinci çocuğunu kucağına almak için adeta Türüç ailesi gün sayıyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:51 Kaynak: İHA
Deniz Türüç, Spor
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