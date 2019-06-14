Deniz Türüç imzayı attı
3 saat önce
İstanbul DHAKayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç evlilik cüzdanına imzayı attı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:19 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç evlilik cüzdanına imzayı attı.
Milli maçların ardından Hollanda'ya giden Kayserisporlu oyuncu Rüya Baksi ile evlenerek hayatını birleştirdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı 10 numarası Deniz Türüç'ün ilk eşinden 5.5 yaşında Ayden adında bir oğlu bulunuyor. Deniz Türüç sevgilisi Rüya Baksi ile evlenirken, eşinin çocuk beklediği ve 2. kez baba olacağı belirtildi.
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