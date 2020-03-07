Deniz Türüç kadroda yok - Son Dakika
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Deniz Türüç kadroda yok

7 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türünç, yaşadığı bağırsak enfeksiyonu sebebiyle kadroda yer almadı.

Deniz Türüç kadroda yok, System.String[]

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türünç, yaşadığı bağırsak enfeksiyonu sebebiyle kadroda yer almadı.


Süper Lig'de Fenerbahçe ile Denizlispor arasında oynanacak olan maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcu Deniz Türüç kadroda yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada Türüç'ün geçirdiği bağırsak enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlandığı ve kadrodan çıkartıldığı belirtildi. - İSTANBUL

Deniz Türüç, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:56 Kaynak: İHA
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