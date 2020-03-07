Deniz Türüç kadroda yok

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türünç, yaşadığı bağırsak enfeksiyonu sebebiyle kadroda yer almadı.



Süper Lig'de Fenerbahçe ile Denizlispor arasında oynanacak olan maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcu Deniz Türüç kadroda yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada Türüç'ün geçirdiği bağırsak enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlandığı ve kadrodan çıkartıldığı belirtildi. - İSTANBUL