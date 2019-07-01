Son Dakika Haberleri: Deniz Türüç: Kayserispor'da mutluyum
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Deniz Türüç: Kayserispor'da mutluyum

1 saat önce

Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç, hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Deniz Türüç: Kayserispor'da mutluyum, System.String[]
Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç, hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Deniz Türüç, kulübünün kendisine çok şey kattığını ve Kayserispor'da forma giymekten ötürü mutlu olduğunu dile getirdi.
Kayserispor'da 4 yıldır forma giydiğini söyleyen Türüç, "Kayserispor'da 4 yıl boyunca futbol oynadım. Kulübüm bana çok şey kattı, ben de elimden geleni her zaman vermeye çalıştım. Bir yıl daha sözleşmem var. Avrupa'dan veya Türkiye'den gelen teklifler hem beni hem Kayserispor'u mutlu ettiği takdirde oturup konuşulur. Bunun haricinde daha önce de açıkladığım gibi kaptanı olduğum takımımda forma giymekten çok mutluyum. Sayın başkanım ve menajerim de konuya hakim ve ona göre davranıyorlar. Kayseri'de mutsuz olduğum söylentileri başta olmak üzere açıklamam dışındaki tüm haberler asılsızdır" ifadelerini kullandı.


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:48 Kaynak: DHA
Deniz Türüç, Kayserispor, Spor
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