Son Dakika Haberleri: Deniz Türüç, Kayserispor Tesisleri'nde
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Deniz Türüç, Kayserispor Tesisleri'nde

1 saat önce

Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusu olan ve Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan Deniz Türüç, Kayserispor Tesisleri'ne geldi.

Deniz Türüç, Kayserispor Tesisleri'nde, System.String[]
Deniz Türüç, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor
Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusu olan ve Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan Deniz Türüç, Kayserispor Tesisleri'ne geldi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan Deniz Türüç, akşam saatlerinde Kayserispor Tesisleri'ne geldi. Antrenman sahasında teknik direktör Hikmet Karaman ile sohbet eden milli futbolcu, sonrasında kulüp idari binasına geçti. 2019-2020 sezonu öncesi adı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan futbolcu, kendisine yöneltilen sorularını yanıtsız bıraktı.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
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