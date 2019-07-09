Deniz Türüç, Kayserispor Tesisleri'nde
1 saat önce
Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusu olan ve Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan Deniz Türüç, Kayserispor Tesisleri'ne geldi.
Kayserispor Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
'un sözleşmeli futbolcusu olan ve Fenerbahçe
, Galatasaray
ve Beşiktaş
ile adı anılan Deniz Türüç
, Kayserispor Tesisleri'ne geldi.
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Kayserispor ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan Deniz Türüç, akşam saatlerinde Kayserispor Tesisleri'ne geldi. Antrenman sahasında teknik direktör Hikmet Karaman
ile sohbet eden milli futbolcu, sonrasında kulüp idari binasına geçti. 2019-2020 sezonu öncesi adı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan futbolcu, kendisine yöneltilen sorularını yanıtsız bıraktı.
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