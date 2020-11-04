Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç nereli ve kaç yaşında? - Son Dakika

Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'de forma giyen Türk millî futbolcu Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç nereli ve kaç yaşında?
9 Ocak 1993 (27 yaşında) tarihinde dünyaya gelenbaşarılı futbolcu, Hollanda doğumludur. Deniz Türüç, futbola Hollanda da Enchedese Boys takımında başladı.Daha sonra FC Twente ve De Graafschap kuluplerinde forma giydi. Go Ahead Eagles takımına transfer oldu ve 2012 yılında profesyonel oldu.
2012-2015 Go Ahead Eagles
2015-2019 Kayserispor
2019- Fenerbahçe
2019- › İstanbul Başakşehir
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