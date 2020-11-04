Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç nereli ve kaç yaşında? - Son Dakika

Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'de forma giyen Türk millî futbolcu Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç nereli ve kaç yaşında?

DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR?

9 Ocak 1993 (27 yaşında) tarihinde dünyaya gelenbaşarılı futbolcu, Hollanda doğumludur. Deniz Türüç, futbola Hollanda da Enchedese Boys takımında başladı.Daha sonra FC Twente ve De Graafschap kuluplerinde forma giydi. Go Ahead Eagles takımına transfer oldu ve 2012 yılında profesyonel oldu.

DENİZ TÜRÜÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2012-2015 Go Ahead Eagles

2015-2019 Kayserispor

2019- Fenerbahçe

2019- › İstanbul Başakşehir