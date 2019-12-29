Deniz Türüç: Şampiyon olacağımıza eminim - Son Dakika
Son Dakika Spor Deniz Türüç: Şampiyon olacağımıza eminim - Son Dakika Spor

Deniz Türüç: Şampiyon olacağımıza eminim

6 saat önce

"2020 Fenerbahçe'nin yılı olacak""Anadolu takımlarının yarışta olması mutlu ediyor""Önemli olan takımın iyi olması"Mehmet Can PEÇE/RİZE, – Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Deniz Türüç, "Bugün 1 puan geride, 5 puan geride, 2 puan önde olman önemli değil.

Deniz Türüç: Şampiyon olacağımıza eminim, System.String[]

"2020 Fenerbahçe'nin yılı olacak"

"Anadolu takımlarının yarışta olması mutlu ediyor"

"Önemli olan takımın iyi olması"

Mehmet Can PEÇE/RİZE, – Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Deniz Türüç, "Bugün 1 puan geride, 5 puan geride, 2 puan önde olman önemli değil. Geçen sene de geriden gelip şampiyon olan bir takım vardı. 2020 bizim yılımız olacak. Ben bu büyük camia ile şampiyon olacağımıza eminim" dedi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek devre arasında 3 puanla giren Fenerbahçe'de milli futbolcu Deniz Türüç karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"2020 FENERBAHÇE'NİN YILI OLACAK"

Gelecek senenin Fenerbahçe'nin yılı olacağını belirten Deniz Türüç, "Sezon sonunda şampiyon olduğunda, şu anda kimin nerede olduğu önemli değil. Biz bir oyun ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün 1 puan geride, 5 puan geride, 2 puan önde olman önemli değil. Önemli olan sezon sonu. Geçen sene de geriden gelip şampiyon olan bir takım vardı. 2020 bizim yılımız olacak. Ben bu büyük camia ile şampiyon olacağımıza eminim" diye konuştu.

"ANADOLU TAKIMLARININ YARIŞTA OLMASI MUTLU EDİYOR"

Ligin zirvesinde Anadolu takımlarının olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Türüç, "Sezon sonunda bana sorarsanız, büyük camialar taraftarlarıyla birlikte bu işi götürecekler uzun vadede ama Sivasspor'a, Alanyaspor'a, Malatyaspor'a da helal olsun, bu işe katılmaları mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Deniz Türüç sözlerini, "Gol atmak tabii ki çok mutlu edici bir şey. Ondan önemli olan takımın aldığı 3 puan. Son maçlarda gol ve asistlerle oynuyorum, bundan önemli olan takımın iyi olması. Ben iyi olmanın yolunu bulurum ama takımın iyi olması bu büyük aile için önemli" tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ali Koç'un araça biniş görüntüleri

Futbolcuların ve Ersun Yanal'ın çıkış görüntüleri

Deniz Türüç'ün açıklamaları


Deniz Türüç, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:38 Kaynak: DHA
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