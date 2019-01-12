Deniz Türüç: "Sezonun İkinci Yarısına Hazırız"
23 dakika önce
Kayserispor'un başarılı ve milli futbolcusu Deniz Türüç, "Sezonun ikinci yarısına hazırız. Güzel İşlere imza atacağımıza inancım sonsuz" dedi.
Kayserispor
'un başarılı ve milli futbolcusu Deniz Türüç
, "Sezonun ikinci yarısına hazırız. Güzel İşlere imza atacağımıza inancım sonsuz" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya
'da tamamlayarak bugün Kayseri'ye dönüyor. Akşam saatlerinde Kayseri'de olacak olan Sarı-Kırmızılılar çalışmalarına tesislerde devam edecek. Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç hazırlıkları değerlendirerek, "Antalya kampımızı sakatlıksız, kazasız, belasız bitirdik. Sezonun ikinci yarısına hazırız. Taraftarımızla beraber güzel işlere imza atacağımıza inancım sonsuz. Oldukça verimli ve güzel bir kamp dönemi geçirdik. Takım olarak her şeyimiz ile hazırız. İlk olarak hedefimiz kupa maçı ve ardından oynayacağımız Antalyaspor
maçı bizim için çok önemli. Şimdi destek zamanı. Kayserispor taraftarı ve Kayseri şehri hep birlikte güzel günlere" şeklinde konuştu. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:10 Kaynak: İHA
Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde Cuma Namazı Kıldı
Cengiz Ünder, Roma'da 2018'in En İyi Genç Oyuncusu Seçildi
Kalpazanlıktan Tahliye Oldu, Avukat Ücretini Sahte Parayla Ödedi
Monaco, Cesc Fabregas'ı Kadrosuna Kattı