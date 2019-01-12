Son Dakika Haberleri: Deniz Türüç: "Sezonun İkinci Yarısına Hazırız"

Deniz Türüç: "Sezonun İkinci Yarısına Hazırız"

23 dakika önce

Kayserispor'un başarılı ve milli futbolcusu Deniz Türüç, "Sezonun ikinci yarısına hazırız. Güzel İşlere imza atacağımıza inancım sonsuz" dedi.

Deniz Türüç:
Kayserispor'un başarılı ve milli futbolcusu Deniz Türüç, "Sezonun ikinci yarısına hazırız. Güzel İşlere imza atacağımıza inancım sonsuz" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'da tamamlayarak bugün Kayseri'ye dönüyor. Akşam saatlerinde Kayseri'de olacak olan Sarı-Kırmızılılar çalışmalarına tesislerde devam edecek. Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç hazırlıkları değerlendirerek, "Antalya kampımızı sakatlıksız, kazasız, belasız bitirdik. Sezonun ikinci yarısına hazırız. Taraftarımızla beraber güzel işlere imza atacağımıza inancım sonsuz. Oldukça verimli ve güzel bir kamp dönemi geçirdik. Takım olarak her şeyimiz ile hazırız. İlk olarak hedefimiz kupa maçı ve ardından oynayacağımız Antalyaspor maçı bizim için çok önemli. Şimdi destek zamanı. Kayserispor taraftarı ve Kayseri şehri hep birlikte güzel günlere" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

Kayseri, Kayserispor, Deniz Türüç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde Cuma Namazı Kıldı Cengiz Ünder, Roma'da 2018'in En İyi Genç Oyuncusu Seçildi

Kalpazanlıktan Tahliye Oldu, Avukat Ücretini Sahte Parayla Ödedi Monaco, Cesc Fabregas'ı Kadrosuna Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 09:33:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz Türüç: "Sezonun İkinci Yarısına Hazırız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]