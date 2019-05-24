Son Dakika Haberleri: Deniz Türüç: Tekrar Milli Takıma seçilmek gurur verici

Deniz Türüç: Tekrar Milli Takıma seçilmek gurur verici

7 saat önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, tekrar A Milli Takım aday kadrosuna çağırılmanın kendisi adına gurur verici olduğu söyledi.

Deniz Türüç: Tekrar Milli Takıma seçilmek gurur verici, System.String[]

İSTİKBAL Mobilya Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, tekrar A Milli Takım aday kadrosuna çağırılmanın kendisi adına gurur verici olduğu söyledi.
A Milli Takım'ın  Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Transfer döneminin en fazla konuşulan isimlerinden olan İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda yer almayı başardı.
Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan milli futbolcu Deniz Türüç, "İyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Tekrar A Milli takıma seçilmiş olduğum için mutluyum. Çok gururluyum. Ay yıldızlı forma ile performansımı en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyorum. Önemli olan milli takımımızın başarısı" diye konuştu.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:03 Kaynak: DHA
İstikbal Mobilya, Deniz Türüç, Spor
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