Deniz Türüç: Tekrar Milli Takıma seçilmek gurur verici

İSTİKBAL Mobilya
Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç
, tekrar A Milli Takım aday kadrosuna çağırılmanın kendisi adına gurur verici olduğu söyledi.
A Milli Takım'ın Yunanistan
ve Özbekistan
ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa
ve İzlanda
ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Transfer döneminin en fazla konuşulan isimlerinden olan İstikbal Mobilya
Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş
tarafından belirlenen kadroda yer almayı başardı.
Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan milli futbolcu Deniz Türüç, "İyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Tekrar A Milli takıma seçilmiş olduğum için mutluyum. Çok gururluyum. Ay yıldızlı forma ile performansımı en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyorum. Önemli olan milli takımımızın başarısı" diye konuştu.
- Kayseri