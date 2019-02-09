Son Dakika Haberleri: Deniz Türüç'ten Galibiyet Yorumu

Deniz Türüç'ten Galibiyet Yorumu

1 saat önce

Spor Toto Süper Ligin 21.haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor.

Deniz Türüç'ten Galibiyet Yorumu, System.String[]
Spor Toto Süper Ligin 21.haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor.

Ligde son 7 maçtır kaybetmeyen Sarı-Kırmızılılar Teknik Direktör Hikmet Karaman ile büyük bir çıkış yakaladı. Futbolcular da, 2019 yılında iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bunu da sürdürmek istediklerini dile getiriyor.

Takımın en önemli isimlerinden birisi olan Deniz Türüç de, Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Takım ikinci kaptanı da olan Deniz, Fenerbahçe maçında topyekün iyi bir performans sergilediklerini dile getirdi.

Başarılı oyuncu Deniz Türüç maç sonrası yaptığı paylaşımda, "Takım olarak müthiş mücadele ettik. Taraftarımızla birlikte yarattığımız baskı galibiyeti getirdi. Henüz istediğimiz puan ve sıralamada değiliz ama üst üste 7 haftadır kaybetmeyen bir İstikbal Mobilya Kayserispor var. El ele yükselmeye devam edeceğiz. Bu önemli 3 puan, stadyumu dolduran bizi destekleyen tüm taraftarımıza armağan olsun" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:30 Kaynak: İHA

Kayserispor, İstikbal Mobilya, Deniz Türüç, Fenerbahçe, Spor
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