Deniz Türüç'ten maç sonu Galatasaray hatırlatması!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de frikikten ilk golü atan Deniz Türüç, maç sonunda açıklamalar yaptı.



Galatasaray'ın geçen sezonki performansına atıfta bulunan Deniz türüç, "Sezon sonunda şampiyon olduğunda, şu anda kimin nerede olduğu önemli değil. Biz bir oyun ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün 1 puan geride, 5 puan geride, 2 puan önde olman önemli değil. Geçen sene de geriden gelip şampiyon olan bir takım vardı. Ben bu büyük camia ile şampiyon olacağımıza eminim" dedi.



"Şampiyonlukta hangi takımla çekişeceksiniz?" sorusunu da yanıtlayan Deniz Türüç, "Sezon sonunda bana sorarsanız, büyük camialar taraftarlarıyla birlikte bu işi götürecekler uzun vadede ama... Sivasspor'a, Alanyaspor'a, Malatyaspor'a da helal olsun, bu işe katılmaları mutlu ediyor" şeklinde konuştu.



Deniz Türüç sözlerini, "Gol atmak tabii ki çok mutlu edici bir şey. Ondan önemli olan takımın aldığı 3 puan. Son maçlarda gol ve asistlerle oynuyorum, bundan önemli olan takımın iyi olması. Ben iyi olmanın yolunu bulurum ama takımın iyi olması bu büyük aile için önemli" ifadeleriyle tamamladı.



VEDAT MURİÇ: "ŞAMPİYON OLACAĞIZ"



Vedat Muriç ise maç sonunda "Çok değişik duygular vardı, beni çok iyi karşıladılar, onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de onları bizi ağırladıkları gibi ağırlayacağız. 2. yarının daha zorlu geçeceği kesin ama sonunda şampiyon biz olacağız" şeklinde açıklama yaptı.



