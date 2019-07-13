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Deniz tutkunlarından "DADDralli Karadeniz" etkinliği

2 saat önce

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen "DADDralli Karadeniz" etkinliğine katılan yatçılar, Ordu'dan ayrıldı.

Deniz tutkunlarından
Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen "DADDralli Karadeniz" etkinliğine katılan yatçılar, Ordu'dan ayrıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de amatör denizciliğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında kurulan DADD tarafından organize edilen "DADDralli Karadeniz" etkinliği devam ediyor.
Karadeniz'i dünya yelken turizmine açmak ve antik Argonot Efsanesi'ni yaşatmak amacıyla 12 yatçı, bir ay önce Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan demir aldı.
Aralarında Alman, Hollandalı ve Fransız ekibin de bulunduğu yatçılar, 42 limana uğrayarak Karadeniz sularındaki 75 günlük serüvenin ardından 1800 mil yaparak efsanedeki argonotların Altınpost hedefine ulaştığı Gürcistan'a ulaşacak.
Perşembe ilçesi Kışlaönü Limanı'nda iki gün konaklayan 12 yatçı, Altınpost hedefine ulaşmak için yola çıktı.
Sabah saatlerinde limandan ayrılan yatçılar, Ordu açıklarında tur atarak şehri selamladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, rıhtıma gelerek yatçıları yolcu etti. Yatçılar, Ordu açıklarında iki kez pruva halinde tur attı.
Güler, DADD ekibini iki gün Ordu'da misafir ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"Onlara iyi yolculuklar diliyoruz. Ordu'muzu tanıtmak için yaptığımız bu çalışmada kalıcı dostluklar edindik. Bizim için en büyük kazanç bu. Şimdi onlar farklı ülkelere uğrayacak. Buradaki misafirperverlikten çok memnun kaldılar. Ordu halkına gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bunları devam ettireceğiz. Amacımız Ordu'yu örnek bir şehir, aynı zamanda güzelliklerine güzellik katarak marka şehir olmasını sağlamak. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz."
Yunanistan, Gürcistan, Karadeniz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:00 Kaynak: AA
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