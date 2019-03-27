Deniz Uçağı ile "Marmara" Kontrol Altında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye (İZAYDAŞ) ait deniz uçağı, bir yılda 162 saatlik uçuş ile İzmit Körfezi'nin yanı sıra Marmara Denizi, içme suyu havzalarını da denetledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye (İZAYDAŞ) ait deniz uçağı, bir yılda 162 saatlik uçuş ile İzmit Körfezi'nin yanı sıra Marmara Denizi, içme suyu havzalarını da denetledi.



Belediyeden yapılan açıklamada, Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği tüm Marmara Bölgesi illerine hizmet veren deniz denetim ve kontrol uçağı sayesinde hem deniz üzeri hem de karadan oluşabilecek kirliliğin anlık tespit edilebildiği belirtildi.



Deniz uçağının, deniz kirliliğini anlık olarak merkeze bildirdiği, oluşabilecek orman yangınlarını gözlemlediği ve içme suyu havzalarının kontrolünü sağladığı vurgulanan açıklamada, daha uzun menzilli yeni uçağın, İzmit Körfezi'nin ve Marmara Denizi'nin havadan denetlenmesi ve kontrol edilebilmesine büyük katkı sağladığı bildirildi.



"Denizlerimizin temizliğine çok büyük önem veriyoruz"



İZAYDAŞ'ın denetleme filosunda yer alan deniz uçağının, bir yılda 162 saatlik uçuş ile İzmit Körfezi'nin yanı sıra Marmara Denizi, içme suyu havzaları ve olası orman yangınlarını denetlediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ormanlık alanlarda gördüğü her dumanı ciddiye alıp yerinde gözlemleyerek itfaiye ile irtibat halinde olan deniz uçağı pilotları, son olarak hafta sonu denetiminde Karamürsel sırtlarında görülen bir dumanı tespit etti, binlerce hektarlık ormanın yok olmasını önledi. CESSNA 208 amfibik tipi deniz uçağının yanaşma ve bekleme ihtiyacını karşılamak amacıyla Sekapark girişinde deniz üzerinde yapımı İZAYDAŞ tarafından gerçekleştirilen bir platform Kocaeli'ye kazandırıldı. Türkiye ve Avrupa'da deniz üzerine yapılmış tek donanımlı platform olarak anılıyor. Aynı anda 2 uçağın park edebileceği alanda yakıt ikmali de sağlanıyor. Platform, 700 metrekare karada - 600 metrekare denizde olmak üzere toplam bin 300 metrekareden oluşuyor. Uçak işletim personeli için ayrılmış sosyal alanla birlikte yaklaşık bin 600 metrekarelik alanı kapsıyor. Deniz üzerinden kalkış yapabilen uçak aynı zamanda Cengiz Topel Havaalanından da iniş ve kalkış yapabiliyor."



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi için dört koldan gerçekleştirilen çalışmaları titizlikle takip ettiklerini belirterek, "Denizlerimizin temizliğine çok büyük önem veriyoruz. Bizim en kıymetli çalışmalarımız çevreye ve sahillere yaptığımız hizmetlerdir. Deniz uçağımız ile havadan kontrol denetimini sağlayarak, denizimizi kirletenlere ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Geleceğe bırakacağımız en güzel miras temiz çevre ve denizlerimiz olacaktır." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti

Son Dakika! BDDK'tan Kuyumcular İçin Taksit Düzenlemesi

Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu

Bakan Pekcan: Elektronik İhracat Uygulamasına Geçiyoruz