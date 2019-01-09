Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

İstanbul DHAMarmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul DHA



Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.



Şehit Hatları'nın iptal seferleri şöyle:



-06.55 Bostancı-Karaköy



-07.45 Karaköy-Bostancı



-08.00 Ortaköy-Üsküdar



-08.00 Üsküdar-Ortaköy



-07.50 Kadıköy-Sarıyer



İDO'nun iptal edilen seferleri:



-08.50 Bostancı-Beşiktaş



-08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı



-08.10 Beşiktaş-Bostancı



-18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma



-09.51 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



BUDO'nun iptal seferleri:



-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)



-12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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