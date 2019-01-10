Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.





Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.



İDO'da iptal edilen seferler şöyle:



18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma



17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



17.50 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy



18.40 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı



18.30 Beşiktaş-Bostancı



19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy



19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy



ve yarın sabah 09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:



19.00 Eminönü-Bursa



19.00 Bursa-Eminönü



Görüntü dökümü:



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Sarayburnu sahilden görüntü



Dalgaların kıyıya vurması



Rüzgarın şiddeti



Ağaçların görüntüsü



Genel ve detaylar - İstanbul

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