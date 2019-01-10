Son Dakika Haberleri: Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

1 saat önce

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli, System.String[]


Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal edilen seferler şöyle:  

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 

17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

17.50 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 

18.40 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 

18.30 Beşiktaş-Bostancı 

19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

ve yarın sabah 09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:  

19.00 Eminönü-Bursa

19.00 Bursa-Eminönü

Görüntü dökümü:

-----------------------------

Sarayburnu sahilden görüntü 

Dalgaların kıyıya vurması 

Rüzgarın şiddeti 

Ağaçların görüntüsü 

Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:35 Kaynak: DHA

Bursa, Kadıköy, Marmara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumartesi'ye Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 18:43:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]