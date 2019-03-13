Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli
38 dakika önce
İStanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi.
İStanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. İDO
ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İstanbul
'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa
Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO) Marmara Denizi
'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'da iptal olan seferler: 07: 45 - 10: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 30 - 10: 55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 09: 50 - 11: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa BUDO'da iptal olan seferler: 07: 00 Bursa (Mudanya
) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas
) 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 12: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
(Selim
Bayraktar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:11 Kaynak: İHA
BUDO ve İDO'da Bazı Seferler İptal Edildi
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