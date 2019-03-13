Son Dakika Haberleri: Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

38 dakika önce

İStanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli, System.String[]
İStanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İstanbul'da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal olan seferler: 07: 45 - 10: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 30 - 10: 55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 09: 50 - 11: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa BUDO'da iptal olan seferler: 07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 12: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

(Selim Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

Eminönü, Bursa, İstanbul, Güncel
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