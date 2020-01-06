DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ - Son Dakika

07.30 Bostancı Kadıköy Yenikapı Bakırköy seferi ise Kadıköy iskelesine uğramadan yapılacak.

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), yarın yapılması planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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