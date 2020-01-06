DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ - Son Dakika

DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

28 dakika önce

İSTANBUL DHAİstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), yarın yapılması planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ, System.String[]

İSTANBUL DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), yarın yapılması planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi

Kadıköy-Yenikapı- Bursa 08.10 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 14.50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16.00 seferi

07.30 Bostancı Kadıköy Yenikapı Bakırköy seferi ise Kadıköy iskelesine uğramadan yapılacak.


Kadıköy, Bursa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu
BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Son Dakika Haberleri
00:20 Erzincan'da köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika
00:16 Mersin'de otomobil kanala devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
00:16 Yemenli Bakan: "Husiler insani yardım yüklü 440 kamyonu yağmaladı" - Son Dakika
00:16 Isparta'da eğitime kar engeli - Son Dakika
00:14 ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'a yeni cinsel taciz suçlaması - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 00:25:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]