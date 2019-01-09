Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli (Arşiv)
1 saat önce
İstanbul DHAMarmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul DHA
Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.
Şehit Hatları'nın iptal seferleri şöyle:
-06.55 Bostancı-Karaköy
-07.45 Karaköy-Bostancı
-08.00 Ortaköy-Üsküdar
-08.00 Üsküdar-Ortaköy
-07.50 Kadıköy-Sarıyer
İDO'nun iptal edilen seferleri:
-08.50 Bostancı-Beşiktaş
-08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı
-08.10 Beşiktaş-Bostancı
-18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
-09.51 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
BUDO'nun iptal seferleri:
-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
-12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:33 Kaynak: DHA
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