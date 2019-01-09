Son Dakika Haberleri: Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli (Arşiv)

Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli (Arşiv)

1 saat önce

İstanbul DHAMarmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli (Arşiv), System.String[]
İstanbul DHA

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

Şehit Hatları'nın iptal seferleri şöyle:

-06.55 Bostancı-Karaköy

-07.45 Karaköy-Bostancı

-08.00 Ortaköy-Üsküdar

-08.00 Üsküdar-Ortaköy 

-07.50 Kadıköy-Sarıyer 

İDO'nun iptal edilen seferleri:

-08.50 Bostancı-Beşiktaş 

-08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı

-08.10 Beşiktaş-Bostancı 

-18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 

-09.51 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

BUDO'nun iptal seferleri:

-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

-12.55  Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:33 Kaynak: DHA

Bursa, İstanbul, Ekonomi
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