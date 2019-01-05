Deniz ulaşımına hava engeli: Seferler iptal edildi
31 dakika önce
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:35
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