Son Dakika Haberleri: Deniz ulaşımına hava engeli: Seferler iptal edildi

Deniz ulaşımına hava engeli: Seferler iptal edildi

31 dakika önce

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Deniz ulaşımına hava engeli: Seferler iptal edildi, System.String[]
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:35 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yemekteyiz Sunucusu Onur Büyüktopçu'dan Cinsel Taciz İtirafı! Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı

"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 10:06:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deniz ulaşımına hava engeli: Seferler iptal edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]