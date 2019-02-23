Deniz Ulaşımına Hava Muhalefeti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa
Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO
) seferleri iptal edildi. Marmara Denizi
'ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu. İDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada,
"09: 30-Bandırma-Yenikapı-Bostancı
09: 50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10: 30-Bursa-Yenikapı-Kadıköy
11: 50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
12: 30-Bursa-Yenikapı-Kadıköy
18: 45-Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada ise
"09: 30-Bursa (Mudanya
) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30-Bursa (Mudanya) - Armutlu
(İhlas
)
09: 30-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09: 30-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10: 00-Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10: 30-İstanbul (Büyükçekmece
) - Bursa (Mudanya)
11: 30-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
11: 30-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
12: 55-Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. - BURSA