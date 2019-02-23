Son Dakika Haberleri: Deniz Ulaşımına Hava Muhalefeti

Deniz Ulaşımına Hava Muhalefeti

48 dakika önce

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal edildi.

Deniz Ulaşımına Hava Muhalefeti, System.String[]
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal edildi.

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu. İDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada,

"09: 30-Bandırma-Yenikapı-Bostancı

09: 50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10: 30-Bursa-Yenikapı-Kadıköy

11: 50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12: 30-Bursa-Yenikapı-Kadıköy

18: 45-Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada ise

"09: 30-Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30-Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09: 30-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09: 30-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10: 00-Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 30-İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11: 30-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

11: 30-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

12: 55-Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:15 Kaynak: İHA

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