Deniz ulaşımına lodos engeli - Son Dakika
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Deniz ulaşımına lodos engeli

6 saat önce

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Denizde seyir halinde olan yolcu motoru şiddetli lodos nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli lodos, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiliyor. Şiddetli lodosun etkisini gösterdiği anlarda denizde seyir halinde olan yolcu motoru, fırtınanın etkisiyle güçlükle ilerleyebildi. Şiddetli lodosun yanı sıra denizdeki dalgaların da yolcu motorunun ilerlemesini güçleştirdiği görüldü.

Şiddetli lodosun yolu motorunun ilerlemesini zorlaştırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yolcu motoru şiddetli lodosa rağmen denizde ilerliyor.

(İHA)

Deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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