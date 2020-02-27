Deniz ulaşımına lodos engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deniz ulaşımına lodos engeli - Son Dakika

Deniz ulaşımına lodos engeli

6 saat önce

Rüzgarlı havanın İstanbul'da etkili olması deniz ulaşımında İstanbul Şehir hatları ve BUDO'da sefer iptallerine neden oldu.

Rüzgarlı havanın İstanbul'da etkili olması deniz ulaşımında İstanbul Şehir hatları ve BUDO'da sefer iptallerine neden oldu.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Adalar seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sayfasından yaptığı açıklamaya göre,

27.02.2020 07: 00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 27.02.2020 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 27.02.2020 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, 27.02.2020 10: 00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 27.02.2020 10: 00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 27.02.2020 13: 00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 27.02.2020 13: 00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 27.02.2020 13: 00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal edilmiştir" şeklinde duyuru yayınladı.

LODOS BURSA'DA DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığı ise baharı aratmadı.

Bursa'da lodos sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Saatte hızı 60 kilometreye ulaşan lodos yolda yürüyen vatandaşların ellerindeki eşyaları havaya uçurdu. Ağaçların dalları ise lodos sebebiyle sağa sola savruldu. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlanırken, lodosun gece saatlerine kadar devam edip yerini yağmura bırakması bekleniyor.

Yetkililer şiddetli lodos nedeniyle vatandaşların karbonmonoksit gazından

(Davut Has/İHA)

Deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul, Eminönü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamile eşi aşerdiği için ağaçtan elma koparan koca, bıraktığı notla duygulandırdı
İstanbul Barosu Atakan Kayalar'a hakaret ve tehdit edenlere suç duyurusunda bulundu Hamile eşini darbeden kocaya 8 ay hapis cezası İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "Kanal İstanbul" yanıtı: Kentsel dönüşüm değildir

Son Dakika Haberleri
15:18 Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı
15:17 İrem Derici, koronavirüsün sıçradığı Irak'taki konserini iptal etmedi
14:53 Radio Slave RX İstanbul'da!
14:26 Can Yaman'dan "Beraber yaşayabiliriz" diyen kadın sunucuya cevap
13:42 Burak Yeter'e İtalya'dan anlamlı ödül

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 15:32:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deniz ulaşımına lodos engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]