Son Dakika Haberleri: Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
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Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

6 saat önce

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılacak seferlerinden bazıları olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli, System.String[]

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılacak seferlerinden bazıları olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.


BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarından dolayı 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.


İDO ise bugün için 08: 00 - 09: 40 Bursa- Büyükçekmece, 10: 30 - 12: 10 Büyükçekmece-Bursa, 07: 45 - 10: 40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07: 50 - 09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12: 00 - 15: 00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu. - BURSA

İstanbul Deniz Otobüsleri, Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:42 Kaynak: İHA
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