Deniz Ulaşımına Sis Engeli
5 dakika önce
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle şehir hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi.
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle şehir hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi.
İstanbul genelinde dün gece etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatlarının tüm seferleri iptal edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:40 Kaynak: İHA
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Son Dakika! İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Şehir Hatları Vapurlarının Tüm Seferleri İptal Edildi