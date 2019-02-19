Son Dakika Haberleri: Deniz Ulaşımına Sis Engeli

Deniz Ulaşımına Sis Engeli

5 dakika önce

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle şehir hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi.

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İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle şehir hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi.

İstanbul genelinde dün gece etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatlarının tüm seferleri iptal edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:40 Kaynak: İHA

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