Son Dakika Haberleri: Deniz Ulaşımına Sis Engeli

Deniz Ulaşımına Sis Engeli

22 dakika önce

Deniz ulaşımına sis engeli İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle şehir hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi.

Deniz ulaşımına sis engeli İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle şehir hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi.
İstanbul genelinde dün gece etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatlarının tüm seferleri iptal

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:05 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Genel
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